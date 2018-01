Ilustrační FOTO - Pixabay

Oblast zamořená morem prasat bude menší

Oblast zamořená africkým morem prasat se od 1. února zmenší zhruba na 40 procent okresu Zlín. Zahrne především jeho severní část. O zmenšení zóny rozhodla Evropská komise na žádost ČR.

Velkochovy prasat se díky chystané změně ocitnou mimo sledovanou zónu, což jim má pomoci s odbytem. V místech vyňatých ze zamořené oblasti, budou moci lidé opět jíst maso z ulovených divočáků. Mimo zamořenou oblast se znovu ocitnou velkochovy firem Zemet, Lukrom a farma chovatele Šánka z Vlachovic. Potíže s odbytem výrobků však hlásí i Plemenářské služby z Těšnovic, místní části Kroměříže, které byly mimo zamořenou oblast i doposud. »Už dnes řetězce od nás chovatelů ze Zlínského kraje odmítají nakupovat vepřové maso a nakupují ho v sousedních státech. Začínají se nám projevovat ztráty,« řekl zástupce podniku Marek Dluhoš.

Krajská veterinární správa se podle ministra zemědělství Jiřího Milka (za ANO) v následujícím období dále postará o kontrolu chovů domácích prasat v celém Zlínském kraji. Malochovy jsou velkým rizikem při možném dalším šíření nákazy, řekl ministr ve Zlíně. Na Zlínsko se vrátili také policejní odstřelovači, opět pomůžou s lovem divočáků.

Podle ústředního ředitele Státní veterinární správy (SVS) Zbyňka Semeráda je jejich zásah zatím domluven na dva až čtyři týdny v místech, kde se zatím lov příliš nedařil. Nepůjde tedy o vysoce rizikovou oblast lemovanou ohradníky, kde zůstává podle odhadů deset až 15 prasat, ale často o honitby v jejím okolí. »Pokud budou úspěšní, budou pokračovat,« řekl Semerád. S nasazením otrávených návnad ani výstavbou pevného plotu kolem oblasti nákazy se nepočítá, dodal.

Milek avizoval, že má ministerstvo pro zemědělce připraveny refundace finančních nákladů, které museli v souvislosti s africkým morem prasat vynaložit. »U velkochovatelů by škoda do konce ledna měla činit do 2,5 milionu. Jsme připraveni ji kompenzovat,« řekl.

Zamořená oblast zahrnovala od loňského 3. července celý okres Zlín. V Česku se nákaza, která není nebezpečná pro člověka, objevila poprvé loni v červnu na okraji Zlína. »Z 99 procent zavlekl nemoc do Zlínského kraje člověk. Nejspíš brigádník z východu, který sem dovezl infikované maso,« uvedl Milek.

