Bernd Posselt na archivním snímku

Posselt na sjezdu SdL spojoval i rozděloval

Sudetští Němci prý chtějí pokračovat v dosavadní cestě usmíření s Čechy, ujistil jejich šéf Bernd Posselt. Na tradičním víkendovém sjezdu sudetských Němců (SdL) v bavorském Augsburgu také vyjádřil přesvědčení, že rozhodnutí o případném zrušení tzv. Benešových dekretů je výhradně na ČR.

Pokrok posledních let ve svém projevu ocenil i bavorský premiér Markus Söder (CSU). Ještě podle něj ale zbývá ujít kus cesty.

Posselt pochválil cestu ke smíření, kterou se oběma stranám v posledních letech podařilo urazit. Je možné, že se tím obracel i na některé německé politiky. Jeden z nich - státní tajemník německého ministerstva vnitra Stephan Mayer (CSU) - totiž v sobotu na sjezdu prohlásil, že Dekrety nepatří do dnešní Evropy. Po několika letech, kdy se o Benešových dekretech na sudetoněmeckých sjezdech vůbec nehovořilo, tak na téma znovu přišlo, což podle informací ČTK vedlo k silné diplomatické aktivitě na české straně.

Vostrá a Filip k Dekretům

Vyjádřili se k tomu i představitelé KSČM. Např. předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá: »Benešovy dekrety jsou prý v dnešní době k ničemu, přežily se a do současné Evropy prý nepatří. Téma, které zní na sudetoněmeckém sjezdu. Když do dnešního času nepatří, proč se jimi zabývají? Že by to bylo jinak?« A podobný komentář přidal i předseda ÚV KSČM a místopředseda PSP ČR Vojtěch Filip: »Kdyby bylo téma Benešovy dekrety překonané, tak by ho za hranicemi neustále nevznášeli. Jsou to právě oni, kdo škodí vzájemným dobrým vztahům. Alespoň víme, před kým se máme mít na pozoru.«

Žádný z dalších řečníků na 69. sjezdu ale nakonec dekrety, na jejichž základě byli sudetští Němci v Československu po 2. světové válce zbaveni občanství i majetku, nezmínil. Nový bavorský premiér Söder v souvislosti s vyjádřením Mayera, které ten podle informací ČTK dopředu s nikým nekonzultoval, hovořil o tom, že způsobilo určité podráždění. Mayer je podle něj ale ještě mladý muž...

Sjezd SdL v ČR?

I když letos po dvou letech na sudetoněmeckém sjezdu nebyli členové české vlády, ocenil Posselt přítomnost jiných českých politiků (dorazit měla vedle představitelů TOP 09 mj. i soc. dem. exministryně Michaela Marksová) a také českého velvyslance v Německu Tomáše Podivínského. Už v pátek Posselt vyjádřil přesvědčení, že se v příštích letech sudetoněmecký sjezd uskuteční přímo v ČR. Jako jedno z možných měst konání zmínil Brno. Byl to ale naopak právě on, kdo na sjezdu zabránil prezentaci ultrapravicové protiimigrační AfD. Důvod? Kamarádí s ní exprezident ČR Václav Klaus, který hájí právě Benešovy dekrety... Jak to tedy s Posseltovou deklarovanou vstřícností je, zůstává otázkou?!

Šéf SdL chce do UNESCO

Sudetoněmecké tradice a zvyky by podle Bernda Posselta měly být zařazeny na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Šéf SdL má za to, že by se na žádosti o zápis mohly podílet Německo i ČR... »Pokud jde o naše nehmotné kulturní dědictví, naši hudbu, naši identitu, naše zvyky, naše jídlo a mnoho dalšího... usilujeme o to, aby byly uznány za nehmotné světové kulturní dědictví,« říká Posselt, podle něhož je společná sudetoněmecko-česká kultura jedinečná a bohatá. O žádosti chce jednat s německou, českou i bavorskou vládou.

(rj)