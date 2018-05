Ilustrační FOTO - Pixabay

Festival dětského čtenářství v Liberci

Oblíbený Veletrh dětské knihy v Liberci, který v dobách své největší slávy lákal tisíce lidí, se letos promění v třídenní Festival dětského čtenářství. Uskuteční se v červnu v Kulturním centru v Lidových sadech, Krajské vědecké knihovně v Liberci a také v liberecké Oblastní galerii.

Veletrh dětské knihy se v Liberci poprvé uskutečnil v roce 2003. Mezi nakladateli a vydavateli byla akce velmi populární, do Liberce se jich s nabídkou knih sjížděly i čtyři desítky. Také zájem návštěvníků rostl, některé ročníky přilákaly až 10 000 lidí. Od roku 2012 se už kvůli menší podpoře konaly akce mnohem skromnější, v některých letech dokonce pouze jednodenní. Klesal i zájem nakladatelů a vydavatelů.

»Na Festival dětského čtenářství jsme to změnili proto, že už jsme nechtěli přemlouvat nakladatele, aby se přijeli prezentovat. V okamžiku, kdy jsme to takhle změnili, se najednou ukázalo, že jich 15 má zájem,« řekla vysvětlila změnu organizátorka Dagmar Helšusová. Organizátoři se rozhodli zaměřit na to, aby se děti mohly potkat s co nejvíce autory a ilustrátory dětských knížek a aby měly tvůrčí dílny ve vztahu ke knize. »Letos tak bude program nejbohatší za celou historii. Děti se potkají s 25 autory a ilustrátory na téměř 50 besedách. Devětkrát bude listování, což je divadlo s knihou v ruce, které mají děti velmi rády,« dodala.

I na festivalu bude možné dětské knihy koupit. Děti si budou moci vydat i vlastní knihu a zadarmo si ji odnést domů.

Hlavní program bude od 6. do 8. června v Lidových sadech a každý, kdo si koupí vstupenku na festival, bude mít 20procentní slevu na vstupném do sousední zoologické zahrady. Vstupné pro děti je na festival deset korun a pro dospělého za 30 korun

(ste)