Jandač: Atmosféra v týmu byla vždy dobrá

Trenér Josef Jandač, který uzavřel dvouleté působení u hokejové reprezentace, bude zklamání ze čtvrtfinálové porážky s Američany na mistrovství světa brzy vyhánět z hlavy prací ve svém novém působišti Magnitogorsku. Jeho úkolem bude vrátit Metallurg na výsluní Kontinentální ligy.

Jaké jsou vaše nejbližší plány?

Během víkendu jsem si odpočíval, v týdnu už musím letět do Ruska zajistit bydlení a vyřídit tam nějaké věci k papírování, také program, který mě bude čekat. Mám také schůzku S viceprezidentem Gennadijem Veličkinem, musíme dát dohromady mužstvo. Budu tam čtyři až pět dní. Červen pak budu doma a začátkem července se přesunu zase zpátky do Ruska.

Dva roky u reprezentace. Co vás napadne jako první?

Nejvíce vzpomínat budu v souvislosti s reprezentační kapitolou na lidi, které jsem měl v realizačním týmu. Se všemi byla výborná spolupráce. A pochopitelně budu vzpomínat i na hráče, kteří pode mnou během těch různých akcí hráli, protože musím říct, že atmosféra v týmu byla vždy dobrá. Bohužel bez nějakého lepšího výsledku, ale věřím, že v dalších letech se to zase bude naklápět na naši stranu a bude to všechno zase lepší.

Během těch dvou let u reprezentace jste dal šanci poměrně hodně mladým hokejistům…

Ano. Vzali jsme strašně moc nováčků a snažili jsme se je zabudovávat. Moc si ale vážím toho, když pak kývne na pozvánku někdo z těch zkušených, přestože za sebou mají dlouhou sezonu. Třeba takový Tomáš Plekanec, to je pro mě skutečný srdcař. Nikdy neodmítal, jezdil na akce a i když tomu třeba nebylo vše nakloněné, tak na vše ostatní kašlal, přijel a pro národní tým dýchal.

Tým na světovém šampionátu byl opravdu hodně mladý. Co k tomu?

Mají za sebou první šampionát. Tihle kluci ročníku 1999 jako Nečas a Chytil to zvládli opravdu výborně. Ale i ti, kteří se zapojili do přípravy, avšak konečná nominace je minula: Kaut, Zadina, Galvas. Ti mají budoucnost bezpochyby před sebou a v dalších letech budou určitě páteří týmu. Jsou to ale až na Galvase útočníci, potřebovali bychom ale také další šikovné hráče do obrany.

Češi čekají na medaili od roku 2012…

Ten ústup tam zkrátka je, což je potřeba si přiznat, ale když to vezmeme z druhé strany - přečetl jsem si, že Američané nezískali zlato na mistrovství světa od roku 1960 a od té doby mají jen pár medailí. Přitom je to hokejová velmoc. Hodně mě to překvapilo. Musíme teď jen začít u těch mladých a být trpěliví, abychom posunuli náš hokej zase zpátky alespoň mezi tu nejlepší čtyřku.

(stu, zr)