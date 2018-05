Jaderná elektrárna Temelín. FOTO - Haló noviny

Model výstavby jaderných bloků dál v mlze

Konkrétní investorský model výstavby nového jaderného zdroje v ČR by měl být vládě předložen do konce listopadu. Kabinet by o něm měl rozhodnout v prosinci. Po jednání Stálého výboru pro jadernou energetiku to řekl ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner (za ANO). První dokument předloží Hüner ministrům do konce června. Podle ministra by měl obsahovat komplexní návrh jednotlivých kroků s termíny a zodpovědností jednotlivých institucí a osob.

Po březnovém zasedání výboru Hüner uvedl, že výbor by měl předložit své hodnocení k věci a doporučení konkrétního modelu již nyní v květnu. V červnu by materiál měla projednat vláda, dodal tehdy. Minulý týden však uvedl, že výbor zatím vládě jeden konkrétní investorský model nedoporučí.

Ministr řekl, že výbor nyní pouze doporučí rozpracování dvou variant, které jsou aktuálně diskutované. Data, která k nim má výbor a ministerstvo k dispozici, podle něj nejsou natolik dostatečná, aby byl schopen a ochoten předložit vládě návrh, který model zvolit.

»První varianta je příprava výstavby nového jaderného zdroje a následně financování a výstavba firmou ČEZ, tak jak ji dnes známe. Druhá varianta k posouzení je ČEZ po nějaké fázi transformace, kdy by jeho stoprocentně státem vlastněná část realizovala stavbu,« uvedl Hüner. Třetí možnost, která podle něj počítala s tím, že by ČEZ zřídil stoprocentní jím vlastněnou společnost, která by jaderný zdroj stavěla, nyní podle ministra není diskutována. »Tu jsme teď ne úplně zavrhli, ale nechali spát,« dodal.

Svaz průmyslu a dopravy uvedl, že oddalování rozhodnutí může ohrozit energetickou bezpečnost ČR po roce 2035. »Svaz vyzývá vládu, aby rozhodla co nejdříve, v souladu se svým programovým prohlášením, a konkrétními kroky podpořila rozvoj jaderné energetiky v ČR,« uvedl ředitel sekce hospodářské politiky svazu Bohuslav Čížek.

Hüner dále uvedl, že v červnu se uskuteční první jednání s Evropskou komisí. Ta musí případně schválit eventuální veřejnou podporu pro stavbu zdroje. »Budeme se snažit probrat veškeré možné modely a zjistit, které z nich a z jakých důvodů budou pro Evropskou komisi přijatelné,« dodal.

Podle vyjádření ministra nelze zatím rozhodnout o formě investorského modelu mimo jiné proto, že není znám dopad do veřejných rozpočtů v případě, že by ČEZ stavěl sám, a tím eventuálně došlo i ke změně dividendové politiky firmy. Majoritním akcionářem ČEZ je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií společnosti. Například z předloňského zisku firmy získal stát jen na dividendách téměř 13 miliard korun.

Dvě varianty, které se mají dále řešit, navrhla jako předběžně nejvhodnější firma PwC, u níž si stálý výbor vedený Hünerem zadal oponentní posudek na své dosavadní analýzy.

(ici)