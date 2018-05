Ilustrační FOTO - pixabay

Rodičovská krutost

Zhruba 239.000 dívek ve věku do pěti let umírá každý rok v Indii, protože se o ně dostatečně nepečuje.

Uvádí to studie zveřejněná v lékařském časopise The Lancet, podle níž jde o výsledek diskriminace ženského pohlaví. Údaj přitom nezahrnuje úmrtnost dětí před narozením. Kvůli možnosti lékařského zjištění pohlaví dítěte chodí ženy v Indii, i když je to nelegální, často na potrat, když se dozvědí, že očekávají holčičku. Podle odhadů je tak už nyní v druhé nejlidnatější zemi světa o 63 milionů méně žen než mužů.

»Diskriminace dívek jim nejenže neumožňuje se narodit, ale může i uspíšit smrt těch, které se již narodily,« napsal spoluautor studie Christophe Guilmoto. Rovnost mezi pohlavími není podle něho jen o právu na vzdělání, zaměstnání nebo politické zastoupení, ale také o láskyplné péči, zajištění očkování a dostatečné výživě. Jde o první zprávu o úmrtích, jimž by se dalo snadno předejít, pokud by se k dívkám jejich rodiče chovali stejně jako k chlapcům. Poukazuje nejen na nepřirozený nepoměr úmrtí mezi pohlavími, ale porovnává také demografické údaje OSN z 46 zemí světa, kde k diskriminaci podle pohlaví nedochází.

Výzkumníci zjistili, že vysokou nadměrnou úmrtnost u dívek mladších pěti let vykazovalo 29 z 35 indických států. Vesměs je situace nejhorší v severní Indii, a to v přelidněných chudých venkovských oblastech s nízkou mírou vzdělání a vysokou porodností. V některých částech států Rádžasthán a Bihár dosahuje úmrtnost dívek 30 až 50 procent.

(čtk)