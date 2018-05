Kanceláře časopisu v Torontu. FOTO - Wikimedia commons

Další skandální kandidát v provincii Ontario

Globe and Mail je známý konzervativní kanadský list. Vychází v Torontu a několika dalších městech.

Největší podíl zpravodajství pochází právě z Toronta a provincie Ontario, jejímž je hlavním městem. Občas se stane, že zprávy z Ontaria list komentuje »svérázně«. Například loni v září, když bylo oznámeno, že Douglas Ford kandiduje na premiéra Ontaria, list napsal: »Doug Ford kandiduje na premiéra Ontaria? Bože, jen to ne! Nám stačil Rob!«

Od té doby se list ke kandidatuře Forda několikrát vrátil, vždy s »nevěřícným výrazem«. Zpočátku takřka triumfálně referoval o nízkých volebních preferencích Forda, což se ale letos postupně měnilo. Volby se budou konat 7. června a Ford se teď poměrně pevně usadil v čele sociologických výzkumů. Globe and Mail dělá, co může, aby voliče do Forda odvrátil, ale nedaří se mu to. Neví proč.

Doug Ford se chová stejně jako jeho mladší bratr Rob, který byl v letech 2010 až 2014 starostou Toronta. Jinak řečeno – chová se skandálně. Bratr bojoval s takzvaným seriozními sdělovacími prostředky, zato si liboval v bulvárních. Stále pro ně vymýšlel nové a nové »akce«, jejichž byl hlavním protagonistou. Třeba šel po ulici a náhodně vybrané osobě, většinou starší ženě, hrubě vynadal. Nechal se přitom natáčet a videa umisťoval na sociální sítě. V práci mnoho času netrávil, podle spolupracovníků přicházel kolem jedenácté a mizel kolem třetí odpoledne. Mezitím si nechal poslat do blízkého obchodu pro lahev něčeho ostřejšího, případně zašel na oběd do nedaleké restaurace. Útratu zásadně hradil z peněz města. Odpoledne pak trávil v barech, kde navazoval známosti se ženami, které sváděl s tím, že je zaměstná na radnici. Druhý den si pak volal radničního pracovníka pro »lidské zdroje« a nakazoval mu, že ženu, které slíbil místo, zaměstnat nesmí, prý jde o »běhnu«. Když se v úřadě trochu otrkal, začal si přímo na radnici zvát prostitutky, pořádal bujaré večírky pro své známé a překupníky drog, opět všechno za městské peníze. Podle spolupracovníků bral kokain. Nechal se i vyfotografovat s místním známým fašistou. Kupodivu to podstatné části veřejnosti nevadilo. Naopak se jí líbil »lidový tón« starosty. To znamenalo, že Ford odmítal chodit na »nudná« jednání zastupitelstva, s nímž komunikoval jen nadávkami a liboval si v »páchání přestupků«. Například se chlubil tím, že telefonuje za jízdy automobilem. Za to je v Torontu krátkodobé vězení. Jemu se však nic nestalo, zastupitelstvo se prostě sešlo a dalo starostovi dovolenou, aby se »zotavil«. Během zotavování se »proslavil« videem s bývalou kandidátkou na starostku Sarou Thompsonovou. Vyčíhal si ji na ulici. Přistoupil k ní, chytil za bradavky a zeptal se, zda s ním nechce jet na Floridu. Jede tam prý bez manželky. Vyděšená žena utekla. Po tomto skandálu musel Rob přepustit část svých pravomocí jiným úředníkům, ale stále měl slušné vyhlídky za znovuzvolení v roce 2014. Jenže musel z klání odstoupit, lékaři mu zjistili vzácný druh nádorového onemocnění, na které nebyly léky a na něž za několik měsíců zemřel. Tehdy se vlastně představil Doug, zaskočil na poslední chvíli za bratra ve volbách a dostal 33,7 %, Vítěz John Tory získal 40,28 %. Letos se situace změnila, Doug Ford kandiduje proti Kathleen Wynneové, kterou i její přední příznivec a propagátor – list Globe and Mail – nepovažuje za favorita. Nicméně stále si láme hlavu, jak je možné, že hrubián, chlípník, alkoholik a kdysi také drogový dealer má takovou přízeň voličů, že je považován za »správného řízka«.

Doug Ford je blonďák s rozložitou postavou (váha kolem 120 kilogramů), někdy je přirovnáván k Donaldu Trumpovi. Toto přirovnání použil i jeden ze čtenářů, když listu poradil: »Nemůžete rozdýchat ontarijského Trumpa? Nezoufejte, půlka Ameriky dodnes nemůže rozdýchat skutečného Trumpa a to je jiná šarže!«

