Nově vyrostlé moderní nákupní centrum v Minsku je nerozeznatelné od obdobných v Praze nebo Brně. A v nedělním odpoledni je houfně navštěvováno místními teenagery, pro které to je stejná zábava jako pro ty naše. FOTO - autor

Bělorusko uvádí, že uplatňuje »tržní socialismus«

V polovině dubna se v Minsku setkala pracovní skupina strany Evropská levice (EL) pro střední a východní Evropu.

Zároveň se účastníci aktivně podíleli i na konferenci připravené místní členskou stranou EL (Běloruská strana sjednocené levice »Spravedlivý svět«). Obě setkání byla zajímavá, podnětná a týkala se především té části Evropy, které není věnováno moc pozornosti v celé evropské levici. K uvedenému jednání se vrátím někdy v budoucnosti, nyní se chci zastavit spíše u dojmů a poznatků z hostitelské země – Běloruska, přesněji z jeho hlavního města Minsku. Dnes je to pro nás Středoevropany poněkud exotická destinace, daleko méně známá a navštěvovaná oproti běžným turistickým či pracovním cílům. Letošní pobyt mi dával i možnost porovnat současnost s první návštěvou před třemi lety.

Již příprava cesty byla jednodušší. Dříve bylo vyžadováno vízum a také se stalo, že představitel EL i s platným vízem nebyl vpuštěn do země a musel se z letiště vrátit. Dnes běloruský stát umožňuje bezvízovou návštěvu (i když recipročně je pro vstup do EU vízum vždy nutné), pokud cesta trvá do pěti dnů a vstupuje se do země pouze skrze mezinárodní letiště v Minsku. Rozhodnutí o vpuštění do země je na orgánu hraniční kontroly, ale vše proběhlo naprosto korektně a bez sebemenších problémů.

Pestré dějiny

Bělorusko, stát s 9,5 milionem obyvatel, ale s rozlohou téměř třikrát větší než naše republika. Na jeho území přišly slovanské kmeny počátkem našeho věku, ale málokdy tvořilo jeden samostatný státní útvar. Nejprve bylo součástí Kyjevské Rusi, bylo i částí Litevského knížectví a po jeho sjednocení se sousedním Polskem bylo podřízeno Polskému království. Po trojím dělení Polska koncem 18. století se Bělorusko stalo součástí Ruského impéria. To mimo jiné vedlo k postupné převaze pravoslaví nad původní katolickou vírou. Také se postupně prosazovala ruština, takže dnes je spolu s běloruštinou úředním a pro mnoho obyvatel i komunikačním jazykem. Ale zdálo se mi, že oproti době před třemi lety, je běloruština nyní více preferována a více používána na oficiálních sděleních (například včetně názvu ulic). Po zhroucení carského Ruska a vítězství Říjnové revoluce došlo k vpádu Německa po Brest-Litevském míru a k první německé okupaci. Běloruští bolševici vyhlásili k 1.lednu 1919 Běloruskou sovětskou socialistickou republiku a ta se po sovětsko-polské válce z části rozdělila, kdy západní oblasti připadly Polsku a republika se stala součástí SSSR. Za zmínku možná stojí, že v Bělorusku vždy byla silná židovská komunita (na počátku 20. století třetí největší etnikum), kupříkladu v 19. století ve městech tvořili právě židé významnou komunitu (více než 40 %, někde i většinu – Minsk, Vitebsk a další), zatímco venkov byl běloruský. Židé nesměli vlastnit půdu, proto se zabývali řemesly a obchodem. Za všechny významné osobnosti této komunity si můžeme připomenout Marca Chagalla, který se narodil u běloruského Vitebska a je považován za židovského bělorusko-francouzského malíře. Větší část komunity se postupně vystěhovala (hlavně do USA a Izraele) nebo zahynula v době nacistické okupace za války. Toto je velmi stručný historický exkurs, který ale také naznačuje, jaké vlivy a tradice předurčují i současnou běloruskou realitu a politiku.

Korektní vztahy se sousedy

Bělorusko nyní leží v oblasti, která je z geopolitického hlediska významná pro mnoho států. A republika, chce-li uspět, musí být schopna se s tím vyrovnávat. Ke cti je třeba říci, že má korektní vztahy se všemi sousedy a to se týká i názorů běžných občanů. Proto může sehrávat odpovědnou roli v ukrajinském konfliktu. Není to tak dávno, kdy »správný« (západo)Evropan neměl pro Bělorusko a jeho současný režim nejmenší pochopení. Termín »poslední diktátor Evropy« pro dlouholetého presidenta Běloruska Alexandra Lukašenka byl v propagandě běžný. Dnes se ale v mainstreamových médiích u nás o Bělorusku mnoho nedozvíte a to včetně kritiky. Lze si položit otázku, co se změnilo »tam na východě«? Nemyslím si, že by došlo k nějakým převratným změnám uvnitř země, ale změnily se okolnosti. Ukázalo se, že EU najednou Minsk potřebuje pro pozitivní roli v ukrajinské krizi, přinejmenším v tom, že ji lze udržet na nízké úrovni a lze komunikovat mezi jednotlivými vojenskými i politickými hráči. Na druhé straně běloruští přátelé v soukromí říkají: nikdy po zavedení protiruských sankcí »neprodukovali« v jejich zemi tolik různorodého i cizokrajného zboží dnes exportovaného do Ruské federace. Tedy svým způsobem jsou sankce požehnáním i pro běloruskou ekonomiku.

Z českých levicových politických hráčů nejlepší vztahy má KSČM se svojí partnerskou komunistickou stranou, která je členem vládní běloruské koalice s necelými 8 % křesel v parlamentu (jako nejsilnější strana). Většinu v parlamentu tvoří takzvaní nezávislí poslanci blízcí presidentu Lukašenkovi (téměř 85 % křesel). Další levicovou českou levicovou stranou udržující kontakty s partnery v Bělorusku je Strana demokratického socialismu, která úzce spolupracuje s výše uvedenou členskou stranou EL, se stranou Spravedlivý svět. Naše »Evropa« tradičně kritizuje běloruské volby jako »neférové«. Jistě i běloruští přátelé ze strany Spravedlivý svět poukazují na řadu jevů v běloruských volbách, které plně neodpovídají koncepci liberální demokracie, ale na druhou stranu EU a její elity jsou schopny skousnout v jiných zemích ledacos, aby prohlásily tamní volby za akceptovatelné, je-li to v zájmu EU. Takže tato kritika nemá tak velký význam.

Rozhýbávání kontaktů

Bělorusko je země s prezidentským systémem a s převažující neoliberální demokracií. Ovšem dnes nejspíše tento poněkud autoritativní režim dělá EU a jejím klíčovým osobám méně starostní než členské země Polsko a Maďarsko. Možná i proto se postupně rozhýbávají i politické kontakty mezi Běloruskem a jednotlivými zeměmi EU, aniž by se o tom veřejně výrazněji mluvilo. Bělorusko také hodlá vyjít vstříc Evropě v tom, že se připravuje referendum, které by mělo mimo jiné odstranit z běloruského právního řádu trest smrti (je poslední evropskou zemí s tímto trestem). Je pravda, že i levicoví partneři SDS mají řadu kritických výtek k vnitrostátním jevům, ale na druhé straně podporují zahraniční běloruskou politiku. Kritika je zaměřena přinejmenším na sklony k nepotismu v běloruské politice, na neprůhlednost »demokratických« procesů jako je výběr kandidátů do zastupitelstev a i samotný průběh sčítání volebních hlasů, na hit v celé post-socialistické Evropě - na korupci. Je připomínán i nedostatek skutečně uplatňované možnosti pro občany ovlivňovat své záležitost, popřípadě na účelové přizpůsobování pravidel podle »politických potřeb«. Domnívají se, že by bylo možno politicky aktivizovat občany a vytrhnout je z určité apatie. Určitě došlo v posledních letech k ústupu od tvrdých represí a je přece jen větší prostor pro politické diskuse. Určitá kritika se zaměřuje na ekonomiku. Je úspěchem a jasným faktem, že se Bělorusku podařilo výrazně snížit inflaci (byla 18 %, nyní činí 6 %) a dlouhodobě drží hodnotu měny. I složení běloruského měnového koše určitě vypovídá o orientaci státu – dolar 30 %, euro 20 %, ruský rubl 50 %. V nedávné době ovšem došlo k určitému poklesu reálných příjmů hlavně důchodců a řady dalších pracujících. Naši hostitelé uváděli, že běloruské životní náklady jsou o 33,2 % nižší než české, důchody jsou ale o 48,4 % nižší. Podle informací žije 6 % občanů pod hranicí bídy (87 eur) a 10 % těch, co pracují, mají příjem menší, než 120 eur Současná průměrná mzda se pohybuje okolo 350 eur. Je však pravda, že struktura životních nákladů je odlišná od naší, například náklady na bydlení hrají menší roli v rodinných rozpočtech. Také se zdá, že není problémem nezaměstnanost (jsou vidět inzeráty nabízející práci), je ale problém získat dobře placenou práci. Zůstává skutečností, že v zemi nejsou tak propastné rozdíly mezi super bohatými a chudými a v diskusích nebyl ani zdůrazňován problém místních oligarchů. Kritika se zaměřuje spíše než na konkrétní čísla na trendy, které vzbuzují určitou nejistotu. Globální problémy dopadají i na relativně uzavřené Bělorusko, které samo uvádí, že provádí »tržní socialismus«. Jeho úzká ekonomická spolupráce s Ruskou federací má svá pozitiva, ale i nezanedbatelná rizika.

Vláda chce diverzifikaci

Proto se vláda zaměřuje na větší diverzifikaci. Nedá se říci, že by běloruský průmysl nebyl obecně konkurenceschopný. Byly uváděny příklady relativně pozitivních výsledků některých strojírenských odvětví, nezanedbatelný je i chemický průmysl přepracovávající ruskou ropu. Rusko také pomáhá financovat běloruskou ekonomiku, například tím, že neuplatňuje exportní clo na ropu a plyn. Bělorusové mohou také oficiálně vstupovat na ruský pracovní trh. Vedení země hledá rozumné možnosti ekonomické spolupráce s EU a jejími státy. Je to ale chození po laně nad propastí, protože jsou určité síly, které by chtěly Bělorusko odtrhnout od Ruska, především z geostrategických důvodů. Většina (70 %) Bělorusů se domnívá, že je potřebná vyváženost vztahů na obě strany (RF i EU). Většina občanů také nemá se svými sousedními státy problémy a podporují tuto spolupráci. Ale cizímu pozorovateli se zjevil ještě jeden moment, který před třemi lety minimálně nebyl viditelný. Již na letišti je možné zaznamenat trojjazyčné nápisy – v ruštině, angličtině a čínštině. V posledních letech akceleruje spolupráce s ČLR, v zemi se objevují čínské investice. Hovoří se o mnoha formách spolupráce, včetně té na třetích trzích, rozuměj v EU. Má to svoji logiku, jestliže česko-čínské uvažované spolupráci jde spíše o vstup Číny do Evropy skrze jednu členskou zemi EU hlavně v institucionální rovině, pak Bělorusko by mohlo být logistickou základnou pro Evropu. Země je propojena kvalitní železniční sítí přes Rusko až do Číny a Bělorusko je dobře propojeno různými dopravními kanály s celou Evropou. A není ani zanedbatelné velké prostorové běloruské zázemí.

Cesty k lepšímu Bělorusku, jak je formuluje partnerská strana Spravedlivý svět, se z pohledu nás realistů z EU jeví poněkud nereálná. Bohužel formování spravedlivého světa na základě aplikace principů sociálního státu a jakési syntézy socialismu a »spravedlivého« trhu se spravedlivým přerozdělováním vytvořeného bohatství je alespoň teď málo reálné nejen v Bělorusku.

Upravené hlavní město

Jaký je běžný život v Minsku? Nezdá se, že by nebyl spíše příjemný. Město je čisté, upravené a je vidět, že se rozvíjí, dost se staví a jde mnohdy o zajímavou architekturu. Žije v něm 1,2 milionu obyvatel a jako ve všech zemích, i zde je vyšší životní úroveň než je celostátní průměr. Je to třeba vidět i v automobilovém provozu, který ale široké třídy vybudované již při obnově zničeného města po Vlastenecké válce, zvládají. Ani složení vozidel není nijak staré a nemoderní, drtivá většina aut je ze západní Evropy nebo Asie. Přesto mohu říci, že za tři roky došlo k pozápadnění města. Sice nejsou vidět globální světové banky, údajně i proto, že nemají zájem o běloruskou regulaci a kontrolu, ale určitě je zde více západního zboží, jsou vidět i první reprezentanti světových řetězců a obchodních značek. Nově vyrostlé moderní nákupní centrum je nerozeznatelné od obdobných v Praze nebo Brně. A v nedělním odpoledni je houfně navštěvováno místními teenagery, pro které to je stejná zábava jako pro ty naše. Ve velkých potravinářských obchodech je asi více zahraničního zboží, možná i na úkor místní produkce. Snad jen ve tvrdém alkoholu je místní nabídka velmi široká a o přijatelných cenách ani nemluvě.

Poslední zastavení se týká nově otevřeného muzea Velké vlastenecké války. Funguje tři roky a poněkud svým architektonickým řešením připomíná kopuli berlínského Reichstagu. Pro historicky nepoučeného Středoevropana může být poněkud nepochopitelné, proč 70 let po válce je třeba otevírat nové muzeum. Uvědomíme-li si ale, že za války zahynulo 2,2 milionu obyvatel země, tedy celá čtvrtina, pak není snad rodina, která by válkou nestrádala. Třeba z velkoměsta Minsku zbylo jen několik ulic, které teď tvoří historické jádro. Expozice je moderní a edukativní. Na své si přijde zájemce o vojenskou techniku i ten, kdo se zajímá o historické souvislosti. To, jak je v naší části Evropy vnímán J. V. Stalin, je zajímavé vidět jeho odraz v expozici. Myslím si, že tato osoba byla pojata uvážlivě – není přehlížen ani neúměrně glorifikován. Potěšilo mne, že mi průvodkyně ukázala, že je na čestné stěně uveden i (česko)slovenský Hrdina SSSR kapitán Ján Nálepka.

Bělorusko je zajímavá země, která si nezaslouží být přehlížena, a měli bychom jí přát, aby se rozvíjela podle přání svých občanů a k jejich dobru.

Jiří MÁLEK