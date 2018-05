Když jde rychle Forman, musí i Bernášková!

Protože několikrát použiji v tomto podčárníku slovo piazzeta, vysvětleme si nejdříve, co toto slovo italského původu znamená. Je to malé náměstí nebo otevřený prostor sousedící s náměstím.

V hlavním městě máme jednu dosti známou divadelní piazzetu, odjakživa se jí říkávalo piazzeta Národního divadla, ale před nedlouhým časem byla přejmenována na náměstí Václava Havla. Nyní se další piazzeta, tentokrát v těsném sousedství hotelu InterContinental, přejmenuje na náměstí Miloše Formana. Takto rozhodli minulý týden pražští radní.

Pro ty z vás, kteří si nově pojmenované místo (vlastně místečko) chtějí třeba hned najít na mapě, dodávám, že se nachází mezi ulicemi Pařížská, Bílkova, Elišky Krásnohorské a náměstím Curieových.

V tomto pojmenovávání se jedná o činnost, která snad pomůže dobré věci. Před časem se totiž právě o toto prostranství vedly velké spory, když se ukázalo, že současný majitel hotelu, společnost J&T, chce tento prostor zastavět osmipatrovou administrativní budovou, což si Pražané a zřejmě ani radní nepřejí. Je v tom trošku zmatek, protože má zbudování této nemalé stavby, která by v prostoru historické Prahy vypadala asi jako »pěst na oko«, umožnit Metropolitní plán připravovaný Institutem pro plánování a rozvoj. Ten však může doznat změn. Tak jsem tedy zvědava, jak to dopadne.

Ale jděme k podstatě věci: Osobně jsem pro – ať se hotelová piazzeta přejmenuje na náměstí Miloše Formana, ostatně velký český, dříve československý režisér, který v dubnu zemřel, je čestným občanem Prahy, zasloužil se svým dílem o propagaci Prahy a Československa v celém světě. Ráda bych však, kdyby se i jiné veřejné plochy, jiná veřejná prostranství v hlavním městě pojmenovávaly po významných lidech takto rychle (nebo pražští radní se tak rychle o tom usnesli) jako zmíněné Formanovo náměstí.

Vloni a předloni jsem několikrát psala o tom, že je zájmem slušných Pražanů, kteří si váží protinacistických bojovníků, pojmenovat některé veřejné prostranství ve městě, ideálně na Praze 4 – Spořilově, po hybatelce a duši vydávání ilegálního protiněmeckého časopisu »V boj« Ireně Bernáškové. Novinářka a spisovatelka Jana Vrzalová o životním osudu Bernáškové, které se říkalo Inka, napsala skvělou knihu »Zasnoubena se smrtí«. Ke knize jedna má přítelkyně poznamenala: »Je to vlasteneckou energií nabitá kniha, kterou by měli na základě vlídného doporučení ministerstva školství povinně číst žáci a studenti, a to nejen v rámci češtiny a literatury, ale především v hodinách dějepisu.«

Inka byla první Češkou, které němečtí nacisté sťali hlavu gilotinou. Do boje proti německým okupantům a za svobodu českého národa – věděla, že se jí nedočká – nasadila všechno. Nejen že psala, vyráběla a distribuovala časopis »V boj«, také převáděla ty, kteří se mohli za hranicemi protektorátu zapojit do zahraničních armád a bojovat proti nacistům. Když byla zatčena gestapem, nikoho neprozradila. Byla to krásná žena, nejen svým zevnějškem, ale i svým charakterem. A představte si, že se po ní v celé Praze nenazývá nic…

Radní Prahy 4 se letos v brzkém jaru usnesli, že by rádi po Bernáškové nějaký veřejný prostor pojmenovali. Dokonce už vědí, který – mohla by to být současná křižovatka ulic Severní II a Severovýchodní VI na Spořilově. Poblíž vilky v ulici Jihovýchodní VIII, kde »paní Inka« spolu se svým tatínkem, také nacisty umučeným odbojářem, známým grafikem a malířem Vojtěchem Preissigem, žila.

Má otázka směřující k primátorce Prahy je tedy jasná: Půjde pojmenování veřejného prostranství po statečné Ireně Bernáškové také tak rychle jako náměstí po Miloši Formanovi?

Budu doufat, že ano.

Monika HOŘENÍ