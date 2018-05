Ilustrační FOTO - pixabay

Otevřená náruč pro ukrajinské pečovatelky?

Česká republika by mohla mít speciální program pro získávání pečovatelek z Ukrajiny, aby se do země dostaly snadněji a rychleji. Zavedení programu chce navrhnout ministerstvo práce a sociálních věcí.

»V sociálních službách chybí až 2000 lidí. Víme, že bychom je mohli zaměstnat velmi rychle,« uvedla ministryně práce v demisi Jaroslava Němcová (ANO). Podle Němcové by speciální program pro snadnější získání ukrajinských pečovatelek fungoval podobně jako program pro získávání vysoce kvalifikovaných sil. Potřební lidé by se tak do sociálních služeb měli dostat rychleji. Řízení by se zjednodušilo a zkrátilo.

Zdravotní sestra z Ukrajiny, která chce v ČR pracovat, potřebuje dnes dlouhodobé vízum na dva roky. Podle Němcové na něj čeká téměř rok. Nově by měla do ČR přijet na tříměsíční schengenské vízum a nastoupit do zaměstnání. Její zaměstnavatel by současně požádal o dlouhodobé vízum. Až budou dokumenty po pár měsících připravené, sestra si pro ně formálně odjede do vlasti.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová podobné snahy chápe, přesto si nemyslí, že by najímání pracovníků v zahraničí mělo být nejvíce preferovaným řešením problémů sociálních služeb. »Nejlepší by bylo, kdybychom měli personál vzdělaný v ČR. Jenže, co si budeme povídat, systém v posledních 20 letech zaspal, ty lidi reálně nemáme a musí se nyní najít rychlé řešení. To dokážu pochopit,« řekla Haló novinám Aulická Jírovcová, nicméně dodala: »Přesto by bylo mnohem lepší, kdybychom se zamysleli nad tím, proč téměř sto procent absolventů, kteří u nás získají správné vzdělání, do sociálních služeb nenastoupí, protože to pro ně není finančně motivující. A musíme si také otevřeně říci, že ne všichni pracovníci ze zahraničí mají vzdělání kvalitní a v praxi přinášejí řadu problémů.«

Podle ministerstva v ČR pracuje nyní asi 374 000 lidí ze zahraničí. Z nich kolem 280 000 pochází z EU a 94 000 ze států mimo společenství. Z Ukrajiny přijelo za prací na 70 000 lidí. Někteří odborníci ovšem upozorňují, že odčerpávání velkého množství pracovních sil do vyspělejších států může nepříznivě dopadnout na Ukrajinu a její vývoj. Jen Polsko z Ukrajiny loni odvezlo milion pracovníků.

(ste)