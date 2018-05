Ilustrační FOTO - pixabay

Soukromí lékaři kritizují zvýhodňování sester v nemocnicích

Koalice soukromých lékařů v otevřeném dopise vyzvala premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO), aby nezasahovali do jednání segmentů zdravotní péče s pojišťovnami o úhradách na příští rok.

Koalice podle dopisu podporuje dřívější rozhodnutí ministra Vojtěcha nechat pojišťovny a zástupce jednotlivých částí péče, aby se na rozdělení úhrad dohodly. V minulosti bylo takzvané dohodovací řízení často kritizované jako formalita, dohoda uzavřena nebyla a úhrady pak stanovilo ministerstvo vyhláškou.

»Úhradová vyhláška roky poškozovala hlavně pacienty na jejich ústavních právech ve smyslu svobodné volby lékaře, volby léčebného postupu a místa léčby,« uvedli soukromí lékaři. Vyhláška podle nich v posledních letech zvýhodňovala nemocnice.

Podle stínové ministryně zdravotnictví Soni Markové (KSČM) se soukromí lékaři svou výzvou vlamují do otevřených dveří. »Ministr Vojtěch sám deklaroval, že ministerstvo nebude do dohodovacího řízení zasahovat a nechá poskytovatele péče, aby se s pojišťovnami domluvili,« řekla našemu listu.

To, že nemocnice byly zvýhodňovány, je podle Markové pravda, má to však svoje opodstatnění. »Nemocniční péče je dlouhodobě podfinancovaná, přitom nemocnice velmi často suplují péči jiných poskytovatelů, na rozdíl od ambulantních lékařů drží pohotovost, péči poskytují nepřetržitě a je nutné to zohlednit,« dodala Marková s tím, že tato situace trvá i nadále.

Vláda pouze plní to, co slíbila

Soukromí lékaři kritizují, že premiér po jednání se zdravotnickými odbory slíbil v příštím roce růst mezd zdravotních sester v nemocnicích o deset procent a spolu s ministrem pro ně zvažuje zavedení výsluh za odpracované roky podobně, jako mají například policisté nebo vojáci. »Vláda tím pouze plní to, co slíbila, považuji to za správné, protože sester máme nedostatek, na druhou stranu ale vláda musí také zajistit to, aby ty slíbené finanční prostředky přišly,« míní Marková.

V dohodovacím řízení pojišťovny počítají s růstem úhrad pro všechny segmenty o pět procent. »Nyní s obavami sledujeme, jak se lůžkový sektor prostřednictvím i odborářů snaží vymoci větší navýšení. Jsme přesvědčeni, že všechna zdravotnická zařízení, bez ohledu na jejich typ a formu vlastnictví, mají hledat finanční prostředky pro oprávněné požadavky na růst platů svých zaměstnanců ve svých rozpočtech,« píše se v dopise soukromých lékařů.

Koalice soukromých lékařů sdružuje praktické lékaře včetně dětských, ambulantní specialisty a stomatology. Praktických lékařů pro dospělé je zhruba 6900, dětských asi 4800. Ambulantních specialistů je 12 800. Zubařů je přibližně 10 000.

(jad)