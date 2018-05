REDAKČNÍ SLOUPEK

Máte slovo? Jak kdy

Dlouho jsem patřil mezi ty, kdo se zastávali akčního polemického pořadu ČT Máte slovo i jeho moderátorky Michaely Jílkové. A coby relativně pravidelný divák (i několikerý účastník v publiku) jsem musel konstatovat, že většinu dílů Jílková vedla aspoň zčásti vyváženě - tak, aby prostor pro názory dostaly obě strany sporu. Bylo mi totiž jasné, že zajistit naprostou férovost u pořadu takového formátu je stejně náročné jako pískat úplnou rovinu ve fotbale či hokeji.

Ne každého sudího lze hned podezírat z braní úplatků či naslouchání nadřízených orgánů na tom či onom svazu. I když rozhodčí chtějí sebevíc, leckdy opravdu mohou chybovat, nemají oči všude. Tak jako paní Jílková nemůže mít všude uši a stíhat při omezené stopáži uspokojit ve studiu úplně každého. Pak ale došlo ke skutečnému zlomu.

A tím zlomem byl díl nazvaný Ohrožuje Rusko naši demokracii? Vysílal se na konci dubna a KSČM v něm mimochodem zastupoval poslanec Jiří Dolejš. Pozoruhodné ale bylo něco jiného. To, že ani hosté u »protiruského« stolečku nebyli tak nenávistní, jak si asi scenárista představoval (Cyril Svoboda přímo přiznal, že Rusko žádnou demokracii neohrožuje), a i »modrých svazáků« v publiku bylo tentokrát méně než obvykle. A tak se na jednu ze stran sporu přidala zcela nepokrytě i sama novinářka veřejnoprávního masmédia placeného z peněz daňových poplatníkůkoncesionářů, tedy samotná »Míša«. A to je skandál! Něco jiného by bylo, pokud by se tak dělo v soukromé televizi, ale v »České, tedy naší televizi« je to zcela nepřípustné.

Že diváka, exministra Ivana Davida, Jílková zařízla po 15 sekundách v polovině věty, zatímco hysterické rusofoby nechala se vypovídávat několik minut, to by se ještě dalo přejít, stejně jako by se dalo pousmát tomu, že při citaci nepohodlných faktů z rozhovoru vysílaného Českou televizí nepřipravená průvodkyně pořadem vzala slovo divákovi s konstatací: »Já jsem ten rozhovor neviděla!« Ale když host u stolku řekne: »Víme, že Bílé přilby spolupracují s Islámským státem,« tak moderátorka ho přeruší s konstatací: »Ale to je jen váš názor, ano,« zatímco nedlouho předtím sama divákovi sdělí: »Asad skutečně je masový vrah svého civilního obyvatelstva, to nikdo nezpochybňuje,« tak to už je zákeřný faul.

Já to tedy jako divák a novinář, jehož posláním je podle Jílkové psát/říkat pravdu, zpochybňuju. A vím, že nejsem sám. Místo manipulativního vedení »diskusních pořadů« by se i z mých poplatků financovaná ČT měla spíš snažit dodávat jasné důkazy...

Roman JANOUCH