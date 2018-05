Historie se neopakuje

Je sedmdesát tři let po válce, kdy se podle víry obyčejných lidí mělo skončit nadobro se všemi válkami. Kdy také skončil plán hitlerovců zničit Sovětský svaz. Posunuli jsme se o třiasedmdesát let. Přesto i dnes na stolech plánovačů v Pentagonu znovu vznikají plány »Drang nach Osten«, jen popisky už jsou psány v angličtině, a tam na východě už není Sovětský vaz, ale nepoddajné Rusko.

Jenže podle některých dokumentů, které pronikly na veřejnost při odtajňování archivů, všechno mělo být jinak. Po smrti prezidenta Roosevelta se Winston Churchill domníval, že nadešla jeho chvíle. Tehdy, ještě se v Evropě bojovalo, ještě nebyl dobyt Berlín a řeka Odra se Seelöwskými výšinami se zdála být nepřekonatelnou překážkou. Mělo se čekat na vykrvácení Rudé armády, aby se pak uskutečnila operace Nemyslitelné.

Už Allen Dulles měl podobné plány. Jenže Roosevelt byl vážnou překážkou. Jeho překvapivá smrt z počátku dubna 1945 tedy byla vítaná.

Tak lze pochopit to, že němečtí vojáci se začali houfně vzdávat a přestali se bránit, aby pak byli masově posíláni poté, co jen předali zbraně, do provizorních táborů ve ŠlesvickoHolštýnsku a v jižním Dánsku. Údajně se tu shromáždilo na patnáct plně bojeschopných německých divizí, které by ony zbraně podle potřeby dostaly zpět.

Plán nařízený Churchillem a nazvaný Nemyslitelné byl ještě před pádem Berlína vypracováván. Jenže britské, a snad i americké plánovače zaskočila Berlínská operace. Rudá armáda totiž nevykrvácela. Berlín dobyla a ještě se mohla v plné síle vrhnout na osvobození Československa. Přesto zmíněný plán byl 22. května hotov. Podle něj 1. července čtyřicet sedm angloamerických a deset až dvanáct nacistických divizí se mělo vrhnout na dosavadní spojence a překvapivým úderem se dostat až na linii Moskva-Volha. Stále se předpokládalo, že Rudá armáda nebude mít nejen dostatek sil odolávat takové síle, a hlavně nebude připravena na překvapivý útok.

Sovětské vedení se však o plánu dozvědělo a nařídilo přeskupit síly tak, aby při případném útoku ze západu mohly okamžitě reagovat. Rychlost tohoto přeskupování překvapila. Plán mělo schválit i americké velení. Prezident Truman sice koncem dubna před velením americké armády oznámil, že je konec spolupráce se Sovětským svazem, ale setkal se s neporozuměním. Odmítavý postoj zastávaný především generálem Eisenhowerem byl většinou amerických velitelů akceptován. Údajně vliv měla i válka s Japonskem a potřeba pomoci Rudé armády při závěrečných operacích v Číně. Truman se později zmohl jen na ukázku síly atomovým bombardováním Hirošimy a Nagasaki.

Prohrané volby v Anglii neumožnily Churchillovi v agresívních záměrech pokračovat. Přesto to byl on, kdo svým projevem v americkém Fultonu už v roce 1946 začal období tehdejší studené války.

Doba dnes je ale jiná. To, co zamýšlel Churchill, je minulostí, i když jestřábů je stále dost. Svět není nakloněn avantýrám, které by mohly znamenat dokonce zánik civilizace.

Jaroslav KOJZAR