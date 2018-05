Ilustrační FOTO - Pixabay

Solárka na střechy jsou pro mnohé drahá

Lidé v České republice mají stále větší zájem o fotovoltaické elektrárny na střechy rodinných domů. Za největší bariéru pořízení podobného zařízení však nadále označují cenu takových systémů. Vyplývá to z aktuálního průzkumu, který uskutečnila agentura STEM/MARK pro energetickou společnost E.ON na vzorku více než 500 respondentů.

Tři čtvrtiny dotazovaných přitom nevylučují, že by si v budoucnosti mohly pořídit solární systém, a čtvrtina to plánuje do pěti let, vyplývá z šetření. »Hlavním důvodem, proč lidé pořízení fotovoltaické elektrárny zvažují, je finanční úspora za elektřinu - uvádí to 74 procent dotázaných, přičemž pro 59 % je to ten nejdůležitější aspekt. Na 45 % respondentů, kteří o fotovoltaice neuvažují, se shodlo, že největší bariérou pořízení solárního systému je pro ně vysoká počáteční investice a nedostatek financí,« uvedla firma.

Společnosti, které fotovoltaické elektrárny na střechy domů nabízejí, už dříve uvedly, že loni v ČR došlo k významnému oživení tohoto trhu. Rozvoji podle nich pomáhají dotace a úprava legislativy. Administrativu pro systémy do deseti kilowattů omezila od začátku předloňského roku novela energetického zákona. Majitelé těchto zdrojů od té doby nepotřebují licenci. Navíc pro ně byla zavedena investiční podpora, hlavně v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám. E.ON připomněl, že zatímco v roce 2016 bylo v rámci Nové zelené úsporám schváleno v ČR celkem 541 takových projektů, loni to bylo 1049.

Podle loňských údajů jednoho z lídrů trhu, společnosti S-Power, která mimo jiné zajišťuje dodávku fotovoltaických elektráren pro největšího alternativního dodavatele energií v ČR Bohemia Energy, činí průměrná cena solární elektrárny pro rodinný dům v ČR 219 075 korun bez státní dotace. Se státní dotací to je 143 475 Kč.

Na trh přichází virtuální baterie

E.ON v té souvislosti oznámil, že na tuzemský trh uvádí takzvané cloudové služby, a to ve formě virtuální baterie, která umožní lidem s fotovoltaickou elektrárnou na střeše uložení části vyrobené elektřiny zpět do energetické sítě.

»Virtuální baterie pracuje na principu solárního cloudu. Energii ze své střechy, kterou v danou chvíli nevyužijete, si uložíte do své virtuální baterie. A odtud si ji zase jednoduše vezmete ve chvíli, kdy ji budete potřebovat. Myšlenka je geniálně jednoduchá, ale převést ji do praxe bylo těžší. O to větší mám radost, že potvrzujeme svou pověst inovátora a že jsme na českém trhu první, kdo toto unikátní řešení může klientům nabídnout,« pochlubil se generální ředitel E.ON v ČR Martin Záklasník.

(ici)