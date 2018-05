Rosatom prezentoval i svou chloubu - jaderné ledoborce.

Jaderné fórum ATOMEXPO 2018 v Putinově Soči

Na jubilejní X. ročník fóra ATOMEXPO, které proběhlo minulý týden v Hlavním mediálním centru v Soči (resp. v Adleru nedaleko olympijského parku), dorazilo rekordních více než 3000 účastníků z 68 zemí, přičemž dohromady za 10 let šlo už o 40 000 aktérů. Heslem slavícího Fóra bylo »Globální partnerství - základ úspěchu«. Také zástupci českých firem v Soči představili nejpočetnější národní delegaci, v tříčlenném novinářském týmu z ČR nechyběl ani zvláštní zpravodaj Haló novin.

Fórum v olympijské metropoli Ruska zahájili generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Jukija Amano, generální ředitel Rosatomu Alexej Lichačov, generální ředitelka Světové jaderné asociace (WNA) Agneta Risingová, generální ředitel Agentury pro jadernou energii (NEA) OECD William D. Magwood IV. a předseda Mezinárodní asociace provozovatelů jaderných zařízení (WANO) Jacques Regaldo.

Význam jaderného průmyslu

Nejkonkrétnější a na fakta nejbohatší řeč měla Risingová: »První ročník fóra ATOMEXPO 2018 proběhl v roce 2009 v Moskvě. Od té doby bylo k síti připojeno na 50 jaderných bloků, z toho polovina v minulých třech letech. V dalších dvou letech má vstoupit do provozu dalších 30 bloků. Této akcelerace výstavby nových bloků bylo dosaženo díky globalizaci jaderného průmyslu a prohloubení mezinárodní spolupráce a partnerství.« Risingová ocenila, že v pětiletce 2015-19 byly, resp. ještě budou ve 12 zemích světa spuštěny jaderné bloky o výkonu 55 GWe, díky nimž bude světová energetika vypouštět ročně o 400 milionů tun méně emisí. Do roku 2050 pak plánuje, aby jaderný průmysl pokrýval 25 % veškeré získávané energie. Jak ostatně říká i Kirill Komarov, první náměstek Rosatomu, jaderná energie má svůj smysl - když nefouká vítr, když dojde uhlí atp. Není závislá na vnějších okolnostech!

Humanoidní robot určený pro třídění radioaktivních odpadů byl jednou z hvězd ATOMEXPO 2018 v Soči.

První muž Rosatomu Lichačov pak během plenárního zasedání zdůraznil: »Za 10 let fóra ATOMEXPO se změnila globální situace. Můžeme si všimnout rostoucí role ekologie ve světové politice. Bez spojení našich sil riskujeme, že nás potká globální ekologická katastrofa. Vidíme země, které si vybraly cestu zelené energetiky, a nedílnou součástí nového zeleného energetického mixu je i jaderná energetika. Vnímáme přechod centra rozvoje jaderné energetiky z rozvinutých do rozvíjejících se zemí, které chtějí rychle, kvalitně a ekonomicky zahájit energetické využívání jaderné energie. To vytváří půdu pro spolupráci. Vyzývám solidní a zkušené hráče na poli jaderného průmyslu, aby posoudili možnosti spolupráce s Rosatomem, neboť pro další úspěšný rozvoj jsou důležité aliance a mezinárodní spolupráce.«

Na ekologii narazil i znovuzvolený ruský prezident Vladimir Putin. Ano, velkému plenárnímu zasedání, kterého se mj. zúčastnili i politici, resp. prestižní zahraniční hosté - z Egypta či až z Bolívie - sice osobně přítomen nebyl (ač v Soči v té době dlel a přijímal jednu zahraniční návštěvu za druhou), ale pozdravil ho svým otevřeným dopisem. V něm mj. ocenil, že Rosatom napomáhá svou činností právě záchraně přírodní rovnováhy planety.

Program Fóra

Program Fóra tvořilo přes 20 kulatých stolů a panelových zasedání, na kterých vystoupilo více než 200 expertů. Ti hledali odpovědi na aktuální otázky, které řeší celosvětový jaderný průmysl ve všech oblastech mírového využívání jaderné energie. Hlavní pozornost byla věnována mezinárodní spolupráci při výstavbě jaderných elektráren, vývoji digitálních technologií, přípravě odborníků, rozvoji jaderné infrastruktury a zajištění jaderné bezpečnosti. Během Fóra byla také podepisována řada dohod o spolupráci, obchodních smluv a dalších dokumentů.

Ve více než kilometrové expoziční části Fóra představovaly jednotlivé firmy své inovativní technologie, produkty a technická řešení. Na stáncích se představilo 115 ruských a zahraničních firem podnikajících v jaderném průmyslu a příbuzných oblastech. Příkladem představených inovativních technologií byl např. velmi oceňovaný humanoidní robot určený pro třídění radioaktivních odpadů, jehož vyvinula společnost RosRAO ze struktury Rosatomu.

Prezentovány byly i po celém světě vznikající jaderné elektrárny či tři jaderné ledoborce ve výrobě + především unikátní plovoucí Jaderná elektrárna Akademik Lomonosov, která patřila k hlavním chloubám Rosatomu v Soči, ačkoli Lomonosov byl právě v závěrečné mezifázi přesunu z Petrohradu (kde »vyrůstal«) do Murmansku. V tomto domovském přístavu jaderných ledoborců do něj bude od července t. r. zaváženo palivo a proběhnou i komplexní zkoušky, aby pak byl přesunut severními vodami do čukotského Peveku, v němž »zakotví« a bude dělat to, co umí, tj. vyrábět energii.

Lomonosov do Kolského zálivu dorazil ve čtvrtek, tedy o dva dny dříve proti plánu, ačkoli měl za sebou 4000 km vodami čtyř moří. V sobotu

19. května pak proběhla ceremonie připlutí plovoucí JE do Murmansku. Právě na tuto ceremonii přímo ze Soči dorazila i řada kapacit a zástupců nejen Rosatomu, ale i přidružených firem. Nechyběli pochopitelně ani provozovatelé přístavu a jaderných ledoborců Atomflot a budoucího provozovatele plovoucí elektrárny Rosenergoatom.

Akademik Lomonosov je pilotním projektem série mobilních jaderných bloků malého výkonu. Představuje novou kategorii energetických zdrojů využívajících ruské jaderné technologie. Kromě elektřiny bude okolní obce a průmyslové podniky (především těžící a zpracovávající zemní plyn a ropu) zásobovat také teplem a odsolenou mořskou vodou.

Druhý den Fóra viděli účastníci ATOMEXPO ve světové premiéře také část jedinečného dokumentu Divoké ráje: Rusko, na kterém Rosatom spolupracoval s National Geographic. Snímku se pro jeho jedinečnost budeme věnovat v samostatném materiálu příští týden.

Česká stopa

Z české strany dorazilo »na námluvy« přes 30 zástupců firem a organizací. Vladislav Větrovec z agentury Essential Communications ocenil účast například Aliance české energetiky, ALTA, Doosan Škoda Power, Energoprojektu Praha, I.B.C. Praha, Škoda JS, Škody Praha, ÚJV Řež či ZPA Pečky. A všiml si, že program Fóra navštívila i zástupkyně České exportní banky (ČEB). Slovenskou stranu na stáncích představovaly firmy ENSECO, PPA Control, SPIE Elektrovod a VÚJE.

ATOMEXPO je jedním z největších mezinárodních fór zaměřených na jaderné technologie. Účastní se jej ředitelé klíčových firem jaderného průmyslu, státních organizací, mezinárodních i občanských asociací a další přední odborníci z celého světa. Za 10 let se ATOMEXPO stalo globální událostí pro výměnu idejí a dobré praxe v oblasti efektivního využívání jaderné energie a široce vyžadovaným místem pracovních setkání, uzavírání dohod o spolupráci i spouštění nových projektů.

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom coby organizátor každoročních ATOMEXPO spojuje více než 340 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 000 lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě. Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu - od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování...

Roman JANOUCH

FOTO - autor