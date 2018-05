Rozhovor Haló novin s předsedou ÚV KSČM Vojtěchem Filipem

KSČM má právo se ptát, kdo bude ministrem

Existuje varianta, že by KSČM přece jen tolerovala vládu ANO a ČSSD, i kdyby ta neustoupila v otázce rozšiřování zahraničních misí? Proč je tato otázka pro KSČM tak zásadní?

V politice platí, že nikdy neříkej nikdy, takže taková varianta je možná, ale nikoli při zcela nezměněných podmínkách, změna může být třeba i faktická, nikoli pouze slovní. Na jednu faktickou změnu jsem upozornil už při jednání ÚV KSČM, tj. naše pomoc v Iráku. Nejde o žádnou bojovou misi, ale o vyslání našich pilotů a školitelů pozemního leteckého personálu po nákupu letounů L-159. Když se nyní projednává, kolik pilotů se bude školit v ČR, poté v Iráku. Samotní instruktoři jsou vojáci, jejich počet a délka výcviku je předmětem jednání mezi vládou ČR a vládou Iráku. Ale to vše musí být ujasněno, aby KSČM postupovala v souladu s rozhodnutím kolektivních orgánů strany.

Mohl byste pro naše čtenáře zrekapitulovat to, co jste přednesl před týdnem před členy ÚV KSČM, tedy co se KSČM povedlo vyjednat? Jaké závazky pro ni, co se týče tolerance vlády, plynou? Naopak, co dobrého prosadila ze svého programu?

Rekapitulace je snadná, všech sedm základních podmínek tolerance vlády je zapracováno, tedy trvalý růst minimální mzdy, valorizace důchodů, zdanění církevních restitucí, ochrana přírodního bohatství, včetně lithia a uhlí, zvýšení podílu veřejného vlastnictví zdrojů vody a její distribuce, nezvyšování spoluúčasti pacienta ve zdravotní péči a zákaz privatizace zdravotnických zařízení v rukou státu, podpora výstavby bytů, aby mohl být zastaven nehorázný růst nájemného. Mimo tyto zásadní podmínky jsme navíc dohodli i další programové body, ať už ve školství, životním prostředí či zemědělství.

Opakuji: do vlády nevstupujeme, protože není možné více naše programy přiblížit. Jde jen o toleranci menšinové vlády. Pokud jde o zahraniční politiku a daně, tam se opravdu nedohodneme, ale nelze tolerovat takové kroky, které by mohly být vykládány tak, že ČR nedodržuje mezinárodní právo, zejména příslušné rezoluce RB OSN.

Když se tak setkáváte s lidmi, voliči a sympatizanty KSČM, jaký mají na případnou spolupráci s hnutím ANO na vládní úrovni názor? Souhlasí, že je potřeba být na jiné lodi než kalouskovci a další, co zdevastovali tento stát, nebo jsou naopak k případnému spojení s Andrejem Babišem skeptičtí?

Musím říct, že velká většina těch, se kterými jsem měl možnost mluvit, ať to bylo na stranických akcích nebo na veřejných akcích okolo 1. máje, či dalších májových oslavách a pietních aktech, našemu jednání fandí a jen velmi malá skupiny lidí je proti. Většinou fandí proto, že doufají, že tato vláda pomůže prosadit i odsouzení protiprávních aktů souvisejících s privatizacemi devadesátých let, korupce ve veřejných zakázkách a dalších nespravedlností, které tady vlády pod vedením ODS, TOP 09 a dalších způsobily.

Šéf SPD Tomio Okamura prohlásil, že nepodpoří žádnou vládu s účastí ČSSD, protože je to strana zprofanovaná a nedůvěryhodná. KSČM podobný problém se sociální demokracií nemá?

Jistě máme problémy s řadou členů ČSSD, vždyť jsme kvůli jejich korupčním aférám vystoupili z koalice v Karlovarském kraji, ale na druhou stranu jsme v jiných osmi koalicích s ČSSD pracovali na krajské úrovni a nehodláme takto paušalizovat.

Co jste říkal na televizní vystoupení hejtmana Netolického přesně před týdnem? To není zrovna otevírání dveří ke spolupráci, ať už na jakékoli úrovni…

No, opravdu správná otázka. Dovolím si prostřednictvím Haló novin panu hejtmanu Netolickému vzkázat, že by bylo velmi vhodné, aby si dostudoval základní zákon našeho státu, tedy Ústavu České republiky. Tam by se dočetl, že vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně, a tedy každý poslanec má právo (a také povinnost) hodnotit jednotlivé ministry. Tím víc KSČM má právo se ptát, kdo bude ministrem, když důvěra vlády bude významně záviset na hlasech KSČM. Dost se svým vystoupením ztrapnil, nejen před svými občany kraje.

Máte problém s nějakým jménem, o kterém se hovoří jako o budoucím ministrovi? Mám tím na mysli zejména Miroslava Pocheho, ale i další…

Ano, jsou ministři současné vlády, ale i někteří příští nominanti na funkce ministrů, kteří jsou nejen podle mého názoru, ale i podle názoru dalších členů poslaneckého klubu nepříliš důvěryhodní. Zatím o tom jednáme, a tak nebudu konkrétní.

Co odpovíte těm, kteří podezřívají KSČM, že tolerance vlády je handl za různé pozice ve státní správě?

Mohu vzkázat jediné: Nehandlovali jsme jako KSČM nikdy, jen jsme museli velmi těžce bojovat o prosazení skutečných demokratických postupů, ať už to bylo poměrné zastoupení, které by bez KSČM neplatilo, nebo o respekt k veřejnému vlastnictví, aby se dál bezhlavě neprivatizovalo, a teď bojujeme o ukončení tzv. nepolitické politiky, kterou tady prosazoval ve prospěch nadnárodních monopolů a různých nátlakových skupin Václav Havel. To je politika velmi nebezpečná pro stát a fungování společnosti. Musíme se vrátit k dlouhodobé práci a směřování společnosti, které mohou zajistit jenom politické strany, které nejsou na jedno nebo dvě použití.

V brzké době začne kampaň pro volby do místních zastupitelstev a třetiny Senátu. S čím do nich KSČM půjde?

To je otázka na samostatný rozhovor a ten vám rád slíbím.

Martin KALOUS