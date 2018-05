Ilustrační FOTO - Haló noviny

Smrt pro islamistu z Belgie

Irácký soud vynesl trest smrti nad belgickým členem teroristické skupiny Islámský stát (IS) Tarikem Jadaounem.

Třicetiletý Belgičan marockého původu je znám z videí, na nichž hrozil útoky Belgii a Francii. K IS se připojil v roce 2014. Proces s ním začal v Iráku 10. května a muž tehdy řekl, že je nevinen a že se »nechal svést z cesty«. Jednání trvalo jen deset minut a soudce přečetl body obžaloby, k nimž patří boj v řadách IS a nelegální vstup do Iráku. Dal Jadaounovi možnost něco dodat, což Belgičan nevyužil. Pak ohlásil, že obžalovaný se odsuzuje k trestu smrti oběšením na základě protiteroristického zákona. V Iráku bylo k trestu smrti za terorismus odsouzeno dosud na 300 lidí, z nichž třetina byli cizinci.

(čtk)