Prioritou je referendum i náhradní výživné

Prioritou pro KSČM na květnové schůzi Sněmovny, která začala, jsou především návrhy z dílny komunistických poslanců. Zejména jde o ústavní zákon o referendu, a návrh o náhradním výživném, informoval novináře předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

»Stojíme o to, aby náš návrh prošel prvním čtením a stal se tak rovnocenným všem návrhům, které prvním čtením prošly tak, aby mohla probíhat debata nad konkrétním tiskem. Jsme samozřejmě připraveni na kompromis, který konečně po 25 letech obnoví zákon o referendu v právním prostředí ČR,« zdůraznil Filip.

Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Komunisté jsou ochotni přistoupit na to, že o některých věcech se bude v plebiscitu rozhodovat podle ústavního zákona, o jiných podle prostého zákona. Potom však podle jeho slov vytváříme dvě prostředí – jedno referendum by bylo vyhlášeno normálním zákonem, který by ve Sněmovně prošel prostou většinou. A pak budou témata, která budou muset být vyhlašována ústavní většinou – jako např. při rozhodování o vstupu do EU. Tehdy se referendum uskutečnilo na základě ústavního zákona o vstupu. »Stejnou proceduru bychom požadovali u zákona, který by se týkal opaku. To jen přispívá k rozlišení obecného referenda v otázkách běžných a pak v otázkách ústavních. Tomu se nebráníme, jednat o tom chceme,« prohlásil Filip.

Na čem komunisté trvají, aby se z jejich návrhů dále projednalo? »Pojďme se konečně vypořádat se zločiny privatizace, než budou promlčeny. Jde o bod nazvaný Nezaplacené podniky privatizované vládami ODS, ODA a KDU-ČSL v letech 1992 až 1998. Trváme na tom, aby byl projednán, aby na této schůzi byla alespoň nějaká diskuse. Jde o jednu z posledních příležitostí, jak tyto věci nejen připomenout, ale také je efektivně řešit,« tvrdí předseda klubu KSČM Pavel Kováčik.

Poslanci KSČM také podpořili stejně nový bod programu pod názvem Sněmovna se bude zabývat i důsledky marakéšského protokolu, což navrhl předseda SPD Tomio Okamura. Uvedený protokol je podle něj faktickou legalizací migrace z afrických zemí a odmítá nucené deportace imigrantů zpět. »Fakticky směřuje k přiznání práva migrace jako součásti lidských práv,« prohlásil Okamura.

Komunisté také chtějí, aby dolní komora řešila problém dlouhodobého neplacení výživného, kdy rodič, který se stará o dítě, nemůže vymoci alimenty od rodiče, v jehož péči dítě není. »Spolu s ČSSD jsme v minulosti opakovaně předkládali návrh zákona o náhradním výživném, my ho tu máme znovu, sociální demokraté to nazývají zálohovaným výživným. Dlužné alimenty by platil stát, který by pak peníze od dlužníků sám vymáhal. Navzdory určitým komentářům nejde o souboj či soupeření, ale o velmi podobný cíl, a tomu my podřídíme všechno,« dodal k programu schůze předseda komunistických poslanců.

(ku, jad)