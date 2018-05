FOTO - Haló noviny

KSČM odmítá dehonestaci prezidenta

Projednávání kauzy novičok na půdě Sněmovny má sloužit jen jako útok proti prezidentovi Miloši Zemanovi. Novinářům to včera před začátkem schůze řekl předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Sněmovna poté z podnětu KSČM tento bod z programu schůze vyřadila.

Filip poukázal na to, že záležitost kolem novičoku projednal sněmovní zahraniční výbor a jednání tak pokládá za vyčerpané. »Navrhovatelům tohoto bodu nejde o to, aby se k lidem dostaly další informace, ale jde pouze o jejich boj s prezidentem republiky, protože se cítí uraženi tím, že jejich kandidát nevyhrál. To je podle mého soudu jediný důvod, pro který to tady chtějí otevírat,« prohlásil Filip. O zařazení tohoto bodu se podle něj zasadili politici, kteří se nesmířili s tím, že Miloš Zeman vyhrál prezidentské volby a hledají si důvody jak proti němu bojovat. Podle Filipa by se Sněmovna měla zabývat jinými záležitostmi a není vhodné její program zatěžovat »náhradními tématy«.

»Jsme přesvědčeni o tom, že to, co k tomu mělo být uděláno, bylo uděláno na výborech, je to hotová věc a není třeba se tím zabývat na Sněmovně,« dodal předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Místopředseda klubu Leo Luzar poté navrhl vyřazení tohoto bodu z programu schůze. Podpořilo ho 109 poslanců, kromě zástupců KSČM pro vyřazení bodu hlasovali také poslanci hnutí ANO a SPD.

Snaha o skandalizaci prezidenta

Luzar zdůraznil, že KSČM dehonestaci prezidenta odmítá. Hlava státu se podle něj snaží odpovědět na otázky občanů ČR a ti jsou s jeho odpovědí spokojeni. »Možná, že jsou někteří občané, kteří spokojeni nejsou a snaží se toho využít, aby dehonestovali, nebo dokonce pohnali prezidenta k nějaké trestní, popřípadě soudní odpovědnosti. Toto zásadně odmítáme,« zdůraznil Luzar. Otevírání kauzy novičok na půdě Sněmovny komunisté podle něj považují za absolutně nadbytečné. »Český parlament tady není od toho, aby hodnotil přímo voleného prezidenta České republiky, který pouze vyhověl přání občanů a sdělil podrobnosti, které se týkaly výzkumu a vývoje těchto látek na území České republiky,« dodal Luzar.

Také podle předsedy sněmovního klubu SPD Radima Fialy slouží debata pouze ke skandalizaci prezidenta. »Tato debata nepatří na plénum Poslanecké sněmovny,« uvedl před hlasováním.

O novičoku na mimořádné schůzi

Zařazení bodu ke kauze novičok navrhla ODS. Její předseda Petr Fiala chtěl prosadit usnesení, ve kterém by Sněmovna vyzvala Národní bezpečnostní úřad, aby prověřil, jak se zachází v prezidentské kanceláři s utajovanými dokumenty. Fiala poslancům hlasujícím pro vyřazení navrhovaného bodu vzkázal, že se projednávání této věci na plénu stejně nevyhnou.

Pravice hned po hlasování uvedla, že chce k novičoku svolat mimořádnou schůzi Sněmovny, jak to původně zamýšlela TOP 09. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek potvrdil, že jeho strana obnoví sběr podpisů pod žádost o svolání mimořádné schůze. Musí jich být nejméně 40.

Záměr na svolání schůze podpořil také šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek. ODS, KDU-ČSL a TOP 09 mají dohromady 42 poslanců. Bartošek a předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura po hlasování varovali sociální demokraty před případnou vládní koalicí s ANO. »Ukázalo se, že když je úzko, hledá hnutí ANO spojence v komunistech a v SPD,« uvedl Bartošek. Hnutí ANO se podle něho bude chovat stejně, i když by bylo v koalici s ČSSD.

Zeman počátkem května uvedl, že podle Vojenského zpravodajství se v ČR vyráběl novičok, podle Bezpečnostní informační služby nikoliv, a že se přiklonil ke zprávě armádní tajné služby. Prezidentova slova o výrobě novičoku v České republice následně popřel premiér Andrej Babiš (ANO), sněmovní zahraniční výbor a senátní bezpečnostní a zahraniční výbor. Na základě zpráv tajných služeb, které se podle nich neliší, uvedli, že jed se v ČR nevyráběl ani neskladoval. Senátní výbor se usnesl na tom, že Zeman sdělil o výrobě novičoku v ČR nepravdivé informace a ohrozil české bezpečnostní zájmy. Senátoři z klubu Starostů a nezávislých pak oznámili, že připraví materiály, které by měly vést k ústavní žalobě na prezidenta pro podezření z velezrady.

(jad, ku)