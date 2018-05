REDAKČNÍ SLOUPEK

Vizionáři vs. hamouni

Doputoval ke mně e-mail nazvaný vize budoucnosti. I když není podepsaný, mnohé, co se v něm píše, je vysoce pravděpodobné. Tak například: Uhelný průmysl skončí. Ropné společnosti odcházejí. Vrtání ropy přestane. To už se děje. Víte, že celosvětové zásoby ropy stačí již jen na 40 let? O rušení dolů nemluvě.

Svět se ale posouvá jinam. Každý z hlavních výrobců automobilů již vyčlenil pět až šest miliard dolarů na nové továrny, které budou vyrábět jen elektromobily. Konkurují jim ale velké hi-tech společnosti (Tesla, Apple, Google), které vyrábějí počítače na kolech. Čerpací stanice skončí. Parkovací hodiny jsou nahrazovány elektroměry, které vydávají elektřinu. Auta budou postupem času samořiditelná. Nebudeme je tedy potřebovat vlastnit. Jen si zavoláme, odkud kam chceme, a auta nás odvezou. Ubyde aut, sníží se výroba. Z parkovišť budou zelené parky.

Nevěříte? Už dnes je Uber největší taxispolečnost na světě a přitom to je pouze softwarový nástroj nevlastnící fyzicky jediné auto.

Světem bude hýbat elektřina. Dnes ještě většinu turbín pohání uhlí nebo ropa, ale solární, větrná či vodní energie je dávno známa. Každý dům může mít svůj zdroj. Naopak může dodávat nevyužitou energii zpět do sítě. A bude-li levná energie, umí lidstvo také snadno vyčistit vodu. Jak se může změnit svět, když jakoukoli vodu kdekoli na planetě změníme v pitnou?

Jenže na planetě žijí lidé. I když většinu nových technologií do světa posílají optimističtí vizionáři, za hlavní ekonomické šňůry, obávám se, tahají egoističtí hamouni. Celé obrovské ekonomiky a bohatství mnoha států je postaveno na ropě. Co bude, až nebude? Jak si udržet zisk, nebo ještě lépe si ještě víc »napakovat«? Recept je známý. Válka. Navíc, pokud vše půjde tak rychle, jak se předvídá, budou ve světě miliony lidí najednou bez práce. Bez zisků. Tedy ochotných bojovat za lepší budoucnost.

Co zvítězí? Přirozený vývoj, kdy budoucnost přijde sama, nebo urputný boj? Vize, nebo ego? To teprve uvidíme. A myslím, že docela brzy…

Helena KOČOVÁ