Mezinárodní společenství

Česká televize nám ve zprávě, že ve Venezuele opět vyhrál prezidentské volby socialista Maduro, sdělila, že »mezinárodní společenství ho neuznává«, aniž vysvětlila, co to vlastně za spolek je ono »mezinárodní společenství«. Takto se můžeme domnívat, že oním společenstvím se vlastně myslí celý svět. Zřejmě tak to také naši veřejnoprávní novináři mysleli. Jenže, jak známo, kdyby jen jediný stát, jediná země, měly jiný názor, pak už to není celý svět. A pokud vím, je mnoho států, které Madura jako prezidenta uznávají, a to i přes sankce uvalené Spojenými státy, nespokojenými, že tato ropná velmoc si chce vládnout bez jejich poručníkování. Jen namátkou jmenujme Nicaraguu, Kubu, Bolívii, Chile a třeba Mexiko.

Když »půjdeme prstem po mapě« do Asie či Evropy, bude to ještě průkaznější. Takže slovy »mezinárodní společenství« se nemůže myslet celý svět. Kdo tedy se za tím neurčitým »mezinárodním společenstvím« skrývá? Jsou to dozajista Spojené státy, které by potřebovaly, aby ve Venezuele nevládli socialisté, protože jde o ropu. Když tady bude Maduro, nebudou zde americké těžební společnosti anebo jejich vliv bude minimální. Když ve Venezuele zvítězí jejich kůň anebo koně, budou američtí akcionáři spokojeni a »Bílý otec« v bílém domě na břehu řeky Potomac bude blíž svému dalšímu zvolení. K tomu ovšem bude muset zatroubit na trubku a svolat do jednoho šiku všechny ty, kteří patří do jeho spolku.

Trochu se mu to daří. Jsou totiž země, jako je Česká republika, které ještě než vysloví onen »Bílý muž« svou žádost, jsou už pro jím navržené řešení. Je jich dost, které patří do amerického mnohaspolku. Těm se tedy říká »mezinárodní společenství«, a těm druhým se říká jinak?

Vždy, když někdo, jako například Česká televize, chce mluvit za všechny, se někteří lidé nastraží. Jsou ovšem také jiní, kteří se okamžitě zvednou a začnou, aniž vědí, co vůdce chtěl právě říci, volat už předem »hip, hip, hurá« nebo »Děkuji ti, Ameriko«. I tací lidé jsou. Kdysi jistý generál přísahal věrnost socialismu, pak se z něho stal voják Severoatlantického paktu a dokonce i velmi význačný činitel, jenž by dnes na zemi, jež stála v čele jeho tehdejšího společenství, jemuž přísahal, nejraději poslal hromy a blesky. Přísahat, jak vidno, se nechá mnohokrát a komukoli. Kdyby sem k nám přišli třeba hotentoti, dal by se k nim a přísahal na prapor jejich společenství. Ale tehdy se neříkalo takovému seskupení sil »mezinárodní společenství«.

Takže, co je to vlastně to »mezinárodní společenství« a kdo má právo se k němu hlásit? A co ti, kteří se nechtějí podřizovat »Bílému otci« v Bílém domě na řece Potomaku? Ti nepatří mezi vyvolené, pokud nepřísahali podruhé, potřetí, či po…, pokaždé někomu jinému. Ti nemají právo říci svůj názor? Jistě, nemají. Nepatří mezi »mezinárodní společenství«, čehož si ČT je plně vědoma.

Otakar ZMÍTKO