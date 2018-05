Stále se opakuje totéž

Tzv. Benešovy dekrety nepatří do dnešní Evropy, myslí si státní tajemník německého ministerstva vnitra Stephan Mayer (CSU). Tak se vyslovil na sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení, které se konalo o tomto víkendu. Sami další němečtí představitelé, kteří se augsburské sleziny účastnili, se pokusili jít jinou cestou. Prý, řekl dokonce Bernd Posselt, tyto dekrety jsou věcí Čechů, a pochválil zvětšující se porozumění mezi Čechy a »sudetskými Němci«.

Vystoupili i jiní řečníci. Žádný představitel z České republiky, který by je pozdravil slovy »milí krajané« a byl přitom členem vlády, tu však nebyl. Údajná stovka hostů zpoza hranic Německa se držela zpět.

Ale Benešovy dekrety? Tedy ta část, která se týká odsunu Němců? Anebo jiné z dekretů, které se německé menšiny týkají? Především: O odsunu rozhodly tři mocnosti v Postupimi a na jeho organizaci dozírala kontrolní rada složená opět ze tří mocností. Dekrety prezidenta se odsunu netýkaly, ale například odebrání majetku německému obyvatelstvu, které v té době přece nebylo občany Československé republiky a jež s nadšením přijalo německé státní občanství v roce 1938 či v roce 1939. O tyto dekrety jim jde, i když nahlas hovoří jenom o odsunu? Proč však Pařížské dohody z poloviny padesátých let podepsala Spolková republika, když obsahovaly pasáž o uzavření všech diskusí a snah o majetkových a dalších změnách, k nimž došlo ve vazbě na druhou světovou válku?

Absolutně nesmyslné je také tvrzení, které převzal i některý náš tisk, že při odsunu zemřelo 15 až 30 tisíc Němců a že na tom se shodla česko-německá komise historiků. Na ničem takovém se tato komise nedohodla. Šlo o požadavek německé strany, který čeští zástupci neodsouhlasili. Připustili sice číslo pět tisíc, ale i to bylo silně nadnesené. A jako argument uváděné údaje o mrtvých u Pohořelic při vystěhování Němců z Brna při neodsouhlaseném květnovém odsunu, který šel do stovek vzhledem k úplavici, a nikoli do tisíců. Také tento odsun nebyl v souladu s některým z dekretů a byl českými politiky vesměs kritizován.

Otázka tedy zní: Které dekrety měl pan Mayer na mysli? Že by přece jen ty majetkové anebo ty, které uváděly republiku znovu do jejích původních hranic? Těžko říci v době, kdy stále ještě hraniční sloupy s naší republikou nejsou ze strany Německa státní, ale jen zemské.

Milan ŠPÁS