Ilustrační FOTO - Pixabay

Čína pootevírá automobilový trh

Čína od 1. července sníží cla na dovoz většiny automobilů, a to na 15 procent ze současných 25 %. Nižší budou i dovozní cla na autodíly, oznámilo čínské ministerstvo financí. Krok je podle něj součástí snahy čínský trh více otevřít.

Čína je největším automobilovým trhem světa, v roce 2009 na tomto postu vystřídala Spojené státy. Země je rovněž důležitým odbytištěm i pro českou automobilku Škoda Auto.

Cla na dovoz autodílů se sníží na šest procent. Nyní ve většině případů dosahují deseti procent, uvedla agentura Reuters.

Snížení cel přichází krátce po dohodě Číny s USA, díky níž polevily obavy z obchodní války mezi dvěma největšími ekonomikami světa. Washington a Peking v sobotu, jak jsme již informovali, oznámily, že se dohodly na opatřeních k výraznému snížení amerického obchodního deficitu.

Okamžitý dopad snížení cel bude zřejmě jen omezený, protože většina aut, která pro čínský trh produkují světové automobilky, se vyrábí v čínských závodech. To znamená, že cla se na ně nevztahují. Automobilky ale díky nižším clům získají větší flexibilitu při dodávkách dalších modelů vyráběných v zahraničí. Rozhodnutí podle analytiků pomůže hlavně výrobcům dražších aut, jako je BMW, Mercedes-Benz či výrobce elektromobilů Tesla.

Celkový prodej automobilů v Číně loni vzrostl o tři procenta na 28,9 milionu. Dovoz činil pouze 1,22 mil. vozů, takže se na celkovém prodeji podílel jen asi čtyřmi procenty, upozornila agentura Bloomberg.

Peking využíval cla a další omezení, aby přiměl globální automobilové značky přesunout výrobu do Číny a rozvinout tam automobilový průmysl. Řada zahraničních automobilek tak vyrábí auta přímo v Číně, a to prostřednictvím společných podniků s místními firmami. V současnosti však smí zahraniční partner vlastnit ve společném podniku na výrobu aut maximálně poloviční podíl. Čína v dubnu vyhlásila, že limity pro výši podílu zahraničních investorů v automobilovém průmyslu během pěti let postupně zruší.

(ici)