Povinné revize domácích kotlů za tři roky

Lhůty pro revize domácích kotlů se prodlouží ze dvou na tři roky, cenové rozpětí za revizi vymezí vyhláška ministerstva životního prostředí. Sněmovna to schválila rámci novely o ochraně ovzduší, která zvýhodní přimíchávání některých biopaliv do benzinu a do nafty.

Novela má dát obcím také pravomoc zakázat vyhláškou spalování určitých paliv v zastaralých domácích kotlích, a to už dřív než v září 2022, kdy začne ze zákona platit zákaz provozu těchto neekologických kotlů. Zákaz by se podle Evy Fialové (ANO) mohl vztahovat například i na hnědé uhlí; spalování uhelných kalů či lignitu je zakázáno už nyní. Zákaz se podle ministerstva životního prostředí týká jen kotlů 1. a 2. emisní třídy, nikoli kotlů vyšších tříd. Nevztahoval by se na kotle pro teplovodní ústřední topení, které splňují zákonem požadované emisní požadavky.

Prodloužení lhůty pro revize kotlů souvisí se snahou stanovit horní limit ceny těchto kontrol, které se nyní liší podle regionů a pohybují se až do několika tisíc korun. Lidé si budou moci vyhledat školeného odborníka v databázi MŽP, kam informace budou dodávat výrobci kotlů.

Místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny, severočeská poslankyně Hana Aulická Jírovcová (KSČM) v reakci na některé předřečníky vyslovila obavy, že v roce 2030 u nás vznikne energetická díra, na kterou zatím nejen tato, ani předchozí vlády nereagovaly. »Proč jsme největší vývozci elektřiny? Protože tak je přece postavený celý systém. My s tím nemůžeme udělat tak moc. Přes nás teče i energie z Německa atd. Jediný, kdo může ovlivnit tento tok, jsou uhelné teplárny. To je jediný regulátor, který tady funguje. Zástupci ministerstva průmyslu by mohli konečně vystoupit a mohli by nám k tomu říci nějaké odborné věci,« řekla Aulická. Je ráda, že zástupci Ústeckého kraje Jan Schiller i Eva Fialová (oba ANO) s ní mluví stejnou řečí. »Kdo mě znáte z minulého volebního období, asi víte, o čem hovořím, byla jsem z těch poslanců, kteří chtěli prolomit limity na dole Československé armády, a myslím si, že to má i své opodstatnění,« zdůraznila komunistická poslankyně.

Poslanci naopak odmítli schválit návrh Jana Zahradníka (ODS), který měl zpřísnit podmínky pro úřední kontrolu kotlů přímo v domácnostech. Zahradník chtěl, aby úřad musel majitele domu na prověrku předem písemně upozornit. Nyní vlastníkovi hrozí postih za to, že kontrolujícímu úředníkovi přístup ke kotli neumožní. Neúspěšná byla i Dana Balcarová (Piráti) s návrhem, aby výjimky z vypouštění emisních limitů pro velké znečišťovatele skončily nejpozději s rokem 2025. Podle kritiků by to mohlo ohrozit energetickou soběstačnost země.

Kuchyňské oleje a kafilérní tuky čeká zvýhodnění

Novela v návaznosti na předpisy EU předpokládá, že dodavatelé benzinu a nafty by mohli započítávat do povinného minimálního podílu biopaliv dvojnásobně biopaliva, která byla vyrobena z použitých kuchyňských olejů a kafilerních tuků. Platilo by to i pro biopaliva, která se vyrábějí z odpadů a nepotravinářské biomasy, například z řas, slámy nebo glycerolu. Pokud však dodavatelé minimální podíl biopaliv ve své produkci nesplní, bude jim hrozit přísnější pokuta. V benzinu nyní musí být nejméně 4,1 % biopaliv, v naftě šest procent. Podíly předloha nemění. »Jedná se o to, že dodavatelům motorového benzinu a motorové nafty návrh umožní do minimálního povinného podílu biopaliv dvojnásobně zohlednit množství biopaliv, která jsou vyrobená z použitého kuchyňského oleje, kafilerních tuků a pokročilých biopaliv, což je určitě i v zájmu snižování procenta biopaliv vyrobených v první generaci, tedy těch potravinářských,« prohlásil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), který byl se schválením předlohy podle svých slov víc než spokojený. Dodal, že rovněž je možné do povinného snížení emisních skleníkových plynů zohlednit také zemní plyn či zkapalněný ropný plyn a čistá a vysokoprocentní paliva. »V neposlední řadě se mění způsob sankce za nesplnění povinností snížení emisí skleníkových plynů tak, aby byl spravedlivější,« sdělil.

Novinka by měla snížit náklady dodavatelů benzinu na splnění povinného minimálního podílu biopaliv. Dodavatelé si podle novely navíc budou moci započíst do snížení emisí skleníkových plynů zemní plyn nebo zkapalněný ropný plyn, vysokoprocentní biopaliva, elektřinu či vodík, které pro dopravní účely dodali.

(ku, jad)