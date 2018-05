Ilustrační FOTO - Haló noviny

Poslanecké návrhy na vládě neuspěly

Vláda měla na stole dva poslanecké návrhy. Ani ten lidovecký o zvýšení příplatku třídním učitelům, ani pirátský, který chce prezidenta začlenit pod zákon o střetu zájmů, však nepodpořila.

K návrhu na zvýšení příplatků třídním učitelům a pedagogům za specializované činnosti až na 3500 korun měsíčně vláda zaujala neutrální stanovisko. Růst příplatků by přišel státní rozpočet podle odhadu předkladatelů, skupiny lidoveckých poslanců, na více než dvě miliardy korun ročně. Třídní učitelé mají nyní podle vládního nařízení nárok na příplatek 400 korun až 1300 korun. Příplatky za výkon specializovaných činností se mohou podle zákoníku práce pohybovat od 1000 korun do 2000 korun měsíčně. Zvýšení obou příplatků obsahovala v minulém volebním období novela zavádějící kariérní řád učitelů. Ta však narazila ve Sněmovně potom, co ji s úpravami vrátila horní komora.

Kabinet v demisi odmítl podpořit pirátský návrh na začlenění prezidenta republiky pod zákon o střetu zájmů. Pokud by úprava platila, prezident by musel podobně jako další veřejní funkcionáři podávat každoročně takzvané oznámení o majetku. Musel by se mimo jiné také zdržet jednání, při kterém by mohly jeho osobní zájmy ovlivnit výkon funkce. Při střetu veřejného a osobního zájmu by nesměl dát osobnímu zájmu přednost.

Kabinet měl na stole i senátorskou novelu, která chce navýšit příspěvky pro lidi s nejtěžším postižením. Ani tu ale nepodpořil. Prý proto, že ministerstvo práce a sociálních věcí do konce roku připraví vlastní komplexní návrh změn příspěvků na péči, který zahrne navýšení nejen příspěvků pro lidi s nejtěžším postižením, jak navrhuje vládou zamítnutá novela. Změna má být prý svázána s úpravou posudkové služby a dalších dávek.

Ministerstvo původně dalo k návrhu Senátu kladné stanovisko, podle ministryně v demisi Jaroslavy Němcové (ANO) se tak však stalo »spíše nedopatřením«. Návrh by prý způsobil navýšení rozpočtu resortu o dvě miliardy, kterými nyní ministerstvo nedisponuje.

