FOTO - Haló noviny

Zeman nechce předčasné volby

Prezident republiky Miloš Zeman jmenuje premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) znovu předsedou vlády bez ohledu na výsledek referenda o účasti ČSSD ve vládě.

Zeman odmítl zprávy v médiích, že zvažuje možnost úřednické vlády, v jejímž čele by byl šéf ČEZ Daniel Beneš. »Chci konstatovat, že dodržím svůj slib a podruhé jmenuji, a to bez ohledu na výsledek referenda, protože se sliby mají dodržovat tak, že nemají být podmíněny, Andreje Babiše předsedou vlády,« poznamenal prezident na Žofínském fóru v Praze.

Zeman řekl, že předčasné volby jsou urážkou voličů a ukázkou neschopnosti politiků. Babiš před časem připustil možnost předčasných voleb, pokud se nepodaří s ČSSD sestavit menšinovou vládu.

Prezident poznamenal, že Babiš má stále k dispozici dvě varianty vládní spolupráce, které mu ve Sněmovně zaručí většinu 108 a 115 hlasů. První číslo odpovídá koalici ČSSD a ANO s podporou komunistů, druhé spolupráci ANO, KSČM a hnutí SPD. Obě Zeman dlouhodobě podporuje. Kritický postoj k Zemanovu prohlášení podle očekávání zaujali pravicoví politici.

Zeman na Žofíně řekl, že předčasné volby by měly »jednu příjemnou výhodu. Zmizel by exhibicionista (předseda poslanců TOP 09 Miroslav) Kalousek i s TOP 09, která, jak známo, přijímala sponzorské dary od Zdeňka Bakaly. Možná by zmizeli i Starostové a nezávislí,« řekl Zeman. »Obávám se, že u mě stále převáží odpor vůči předčasným volbám a raději budu snášet ten kalouskovský exhibicionismus, než abych si říkal, že kvůli neschopnosti politiků poženeme znovu a znovu občany k volbám, a ještě to bude stát miliardu korun,« dodal.

Na otázku postupu, pokud mu Babiš navrhne jako ministra zahraničí Miroslava Pocheho (ČSSD), prezident použil anglického přísloví, že se problém má řešit až ve chvíli, kdy je aktuální. Pocheho na ministra zahraničí navrhuje sociální demokracie, Zeman s jeho jmenováním nesouhlasí. Zdůvodňuje to postojem Pocheho k migraci a Státu Izrael.

Zda se ČSSD bude podílet na vládě, rozhodují straníci v referendu. Potrvá do poloviny června. Zeman věří, že vláda bude sestavena do prázdnin. Kvůli prodlužování referenda ČSSD podle něj ale může být tento termín prodloužen o týden nebo o dva, což označil za nepodstatné.

Prezident se nechtěl vyjadřovat, zda by ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) měla pokračovat ve své funkci. Ministry podle něho vybírá předseda vlády. Pokud má prezident pocit, »že by některý ministr mohl být spíše katastrofou než požehnáním«, má právo to předsedovi vlády sdělit. V poslední době se šířily spekulace, že Šlechtová nebude v nové vládě jako ministryně obrany pokračovat. Babiš to nechtěl komentovat.

(ng)