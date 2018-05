Ublíží reputaci naší republiky trestně stíhaný premiér?

Mnozí naši politici nechtějí, aby předsedou vlády byl Andrej Babiš. Prý to není nikde na světě, aby předsedou vlády byl trestně stíhaný člověk. To tvrdí jeho kolegové z bývalé Národní fronty (NF) napříč politickým spektrem. Kdo ale tito lidé jsou? Prakticky, ve smyslu zákona č. 198/1993 Sb., byl celý národ, a to včetně »chartistů«, kteří chtěli jen systém opravit, zločinný. Po převratu nastoupili do funkcí (u soudů zpravidla zůstali) lidé, kteří ve více než 99 procentech byli dříve součástí NF – tedy koalice, ale protože ta – viz citovaný zákon -vytvořila zločinecký a zavrženíhodný systém, byli to nutně bývalí zločinci a jejich lokajové. A ti, dle rčení »poturčenec horší Turka«, bývají ještě odpornější. Není to směšné?

Veřejné a seriózní odmítnutí chyb a excesů minulé doby skutečné provedla jen KSČM. Jedině ta vydala řadu vyjádření, všichni ostatní jen poštěkávají, řádného přešetření se patrně sami obávají. Jak trapné jsou jejich výklady – jedni museli, aby... druzí byli svedení, třetí chtěli zevnitř rozložit KSČ apod.

Bylo by chybou tvrdit, že bylo před rokem 1989 vše ideální, stejně jako je nesmysl plivat na všechno, co bývalá NF dosáhla. Skutečností je, že vláda NF už na úrovni tehdejšího vědeckotechnického poznání reálně prokázala a předvedla systém, kde nikdo neměl hlad, každý měl práci, byl zajištěn v případě nemoci i stáří atd., tedy měl lepší podmínky pro důstojný život než řadový občan kdekoliv na světě. A růst právního povědomí dokládá sama Charta 77.

Samozvaní demokraté využili euforie živené médii a podněcované z Východu i Západu a velký hospodářský potenciál – majetek národa dílem rozprodali, dílem rozkradli anebo zničili, a navíc stát zadlužili. Kapitál, jehož cílem je zisk, si nevytvořil ani nový technický dorost, rozvrátil školství atd. A co vyřešil trh? Prý dnes roste HDP, ekonomika »šlape«. Lidé si sice vymohli mírné zvýšení mezd, které jim sebere inflace – navíc ale jejich úspory ztrácejí svojí hodnotu, takže mnozí fakticky prodělávají. Hodnota toho, co si občan za danou částku mohl koupit před cca dvaceti roky, klesla na zlomek. Pak ať si občan šetří na důstojný život v důchodu! A nedostatek (?) pracovníků se má řešit migrací? To by snad zvýšilo HDP, nikoliv ale postavení občana - a co pak dělat s migranty, až přijde opět krize, kterou v předstihu anoncují?

Není načase, vážení i nevážení, abyste té nesmyslné zběsilosti, pro kterou tzv. zákon vytváří vydatné podhoubí, učinili přítrž a zrušili ho? Vždyť zákon 198/1993 Sb. logicky evidentně umožňuje paušálně nejen vás, ale, a to považuji za závažnější a nespravedlivé, i v podstatě celý národ dehonestovat a zahrnovat do kategorie bývalých, dokonce nepotrestaných zločinců. Jinak asi bude světu zcela jedno, zda Andrej Babiš, už ve smyslu zákona 198/1993 Sb. bývalý zločinec, bude či nebude premiérem. Vždyť, dle logiky a obsahu tohoto »zákona«, budou jeho kolegy opět převážně bývalí, dokonce nepotrestaní zločinci!

Evžen SMRKOVSKÝ