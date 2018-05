K VĚCI

O jedné sprosťárně…

Sport učí – nebo lépe řečeno, měl by učit – lidi, už od těch nejmenších dětských krůčků, soutěžit v duchu fair play. Uznat porážku, ocenit soupeře – a naopak, v případě jeho prohry se mu v žádném případě neposmívat, ani kdyby byl ve světě, kde rozhodují branky, body a vteřiny, poražen sebepotupněji. Děti si tyto zásady teprve osvojují, zato pro profesionální sportovce a management by měly být samozřejmostí. A ejhle, ony nejsou!

Jak jinak si totiž vysvětlit, že Adolf Šádek, generální ředitel fotbalové Plzně, posílal při mistrovských oslavách o uplynulém víkendu konkurenty Spartu a Slavii »do hajzlu« a navrch připojil i pár vulgarismů. Což o to, když do kamer tvrdil, že »Plzeň je hlavní město České republiky fotbalu, tak to je a tak to bude«, dá se nad tím mávnou rukou, ale pokřik »kde mám ty m---y pražský?« už je daleko za hranou. Nejen sportovního zápolení, ale i slušného lidského jednání a chování.

Že se pak následně omluvil? Že prý jednal v emocích? Kdepak, některé věci se omluvit nedají. Jak pak máme naučit mládež, aby se ani v sebevypjatějším momentě nenechala unést a nesnížila se k podlostem, když toho není schopen vrcholný fotbalový funkcionář?

No nic, osobně jsem si o panu Šádkovi učinil jasné mínění. On totiž neřekl nic o Spartě ani o Slavii, ale především sám o sobě…

Petr KOJZAR