Třetí pilíř: méně lidí, více peněz

Na penzi se státním příspěvkem v takzvaném třetím pilíři penzijního systému si na konci prvního čtvrtletí spořilo 4,448 milionu lidí, o 4000 méně než na konci roku 2017.

Informovala o tom Asociace penzijních společností ČR. V transformovaných fondech, kam už lidé nemohou vstupovat, bylo 3,62 mil. lidí. To bylo o 69 000 méně než na konci roku 2017. Doplňkové penzijní spoření, které penzijní připojištění od roku 2013 nahradilo, má 828 000 lidí, tedy o 65 000 více než loni v prosinci.

Celkem mají lidé v účastnických fondech naspořeno téměř 33,3 mld. Kč. Za letošní 1. čtvrtletí tak suma vzrostla o 3,3 mld. Kč. Celkový objem příspěvků v transformovaných fondech koncem března činil 387,6 mld. Kč.

Průměrný příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření činil k 31. březnu 871 Kč. V doplňkovém penzijním spoření bylo uzavřeno 4527 smluv pro účastníky mladší 18 let, to znamená přírůstek o 17 procent na 31 314 těchto smluv. Průměrný měsíční příspěvek je 467 Kč.

Do systému dobrovolného penzijního připojištění je nyní zapojeno přes 70 % práceschopné populace. Občané se mohou prostřednictvím penzijních fondů připojistit za finančního přispění státu od roku 1994.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už také neručí za to, aby případný prodělek nesnížil úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízejí možné, ale nikoliv jisté vyšší zhodnocení.

