Ilustrační FOTO - Haló noviny

Závislost ČR na exportu aut a obchodu s Německem je vysoká a neustále roste

Tuzemskému vývozu do Evropské unie dominují osobní auta, jejich podíl na celkovém exportu do EU loni činil 12 procent. Závislost České republiky na vývozu aut přitom dlouhodobě roste. Autodíly se na exportu do EU podílely loni z 8,7 %, další 3,4 % tvořily telefonní přístroje. Na dovozu z EU pak dominují autodíly, které tvoří 7,6 % importu.

Informovali o tom představitelé Českého statistického úřadu. Vývoz tuzemských firem do Evropské unie loni dosáhl 3,5 bilionu korun a meziročně tak vzrostl o 200 miliard Kč. Nejvíce se osobní auta z ČR vyvážejí do Německa, loni tam tuzemské firmy vyvezly vozy za 296 mld. Kč. Na druhém místě je Velká Británie (66 mld. Kč), třetí je Francie (60 mld. Kč).

Stroje a dopravní prostředky se na celkovém exportu z ČR do Unie loni podílely z 56 %. Meziročně se jejich vývoz do EU zvýšil o 138,5 mld. Kč, tedy o desetinu.

»Meziroční přírůstek vývozu do EU ovlivnil hlavně obchod s Německem, který se zvýšil o 94,2 mld. na 1,4 bil. Kč. Vzrostl ale i vývoz do Polska a Rakouska,« uvedl místopředseda ČSÚ Jaroslav Sixta.

ČR obchoduje hlavně se sousedními státy. Loni představoval podíl okolních zemí na celkovém vývozu 51 % a na dovozu 41 %. »Z hlediska celkového českého vývozu do EU je nejsilnějším odbytištěm Německo. To platí dlouhodobě. Podle aktuálních údajů zaujímá 39 % našeho exportu. I tento údaj potvrzuje, že závislost české ekonomiky na spolkové republice je poměrně vysoká,« řekl ředitel odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Karel Král. Dalšími členskými unijními zeměmi, kam ČR nejvíce vyváží, jsou s odstupem Slovensko, Polsko a Rakousko.

Český export letos zatím nedosahuje loňských hodnot, celkový vývoz od ledna do března klesl meziročně o 1,6 % na 1,06 bil. Kč. Export do EU se snížil o 1,2 %. Vývoz do Unie tvoří 84 % celkového českého exportu, který loni dosáhl rekordních 4,2 bil. Kč. Veškerá data o obchodu ČSÚ prezentoval v přeshraničním pojetí, které zahrnuje fyzický pohyb zboží přes hranice ČR, bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty.

