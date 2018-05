Ilustrační FOTO - Pixabay

Zpackaná soutěž

Největší ugandské noviny The Daily Monitor nabízely čtenářkám, že mohou vyhrát láhev vína, pokud zveřejní na Twitteru příběh svého sexuálního zneužívání či domácího násilí.

Noviny nabízely jedné »šťastné výherkyni« za zveřejnění příběhu »luxusní láhev vína«. Podle loňské zprávy ugandské vlády se více než pětina ugandských žen ve věku 15 až 49 let stala obětí sexuálního zneužívání či domácího násilí. List The Daily Monitor však uvedl, že počet obětí této formy násilí výrazně převyšuje oficiální statistiku. Fyzické nebo sexuální napadení ze strany partnera během svého života zažila více než polovina ugandských žen, uvedl list.

Organizace na ochranu práv žen Femme Forte soutěž vyhlášenou ugandskými novinami odsoudila s tím, že v bolestných zážitcích nelze soupeřit. »Lidé by měli mluvit o svých zkušenostech, protože mají pocit bezpečí, ne kvůli ceně v podobě láhve vína,« uvedla na Facebooku organizace. »Chválíme vaše snahy hovořit o těchto problémech, ale máme výhrady k tomu, že jste to udělali formou soutěže. Jak budete rozhodovat o tom, kdo víno vyhraje? Bude to člověk, který nejvíce brečel, nebo snad ten, kdo měl nejvíce modřín?« doplnila organizace.

The Daily Monitor vzápětí na Twitteru zveřejnil omluvu. »Nikdy nebylo naším cílem oslavovat genderové nebo sexuální násilí. Omlouváme se za jakékoliv nedorozumění a náš dřívější příspěvek (o soutěži) jsme smazali,« stálo na twitterovém účtu listu.

(čtk)