Po Krymském mostu se jezdí s půlročním předstihem proti harmonogramu. Minulou neděli byl ustanoven rekord, Krymským mostem projelo přes 23 000 automobilů. Lidé většinou přijeli na výlet, aby si mohli unikátní dílo prohlédnout. Kyjevané mohou jedině závidět, svůj »most století« stále nemají. FOTO - wikimedia commons

Rusové »most století« mají, Ukrajinci ne

Ukrajinský prezident Petro Porošenko vyhledává záminky, aby si mohl zanadávat na Rusko. Nevynechal ani zahájení provozu na Krymském mostu, který spojuje ruskou pevninu s poloostrovem Krym, napsal server Gazera.ru.

Most označil za »porušení mezinárodního práva«. Odpovědi se dočkal vzápětí. Krymský premiér Sergej Aksjonov prohlásil: »Porošenko nějak pozapomněl na jubileum v Kyjevě. Před 25 lety, 19. dubna 1993, schválila Kyjevská městská rada projekt Podolského mostu, který měl být novou spojnicí mezi dvěma břehy Dněpru. Most dosud nestojí.«

Idea nového mostu před Dněpr vznikla v roce 1987, už tehdy si jeho stavbu vyžadovala tíživá dopravní situace. Projekt byl koncipován velkoryse. Zahrnoval vlastně tři mosty – přes Dněpr, řeku Desenku a jezero Radužnoje - těleso mostu mělo v horní úrovni sloužit automobilové dopravě v dolní pak metru, předpokládala se i stavba tří stanic metra v blízkosti mostu. Na most, který měl být dlouhý 7,5 kilometru, se mělo najíždět poměrně složitou několika úrovňovou soustavou estakád.

Práce začaly v roce 1993, ovšem jenom začaly. Nedostatek financí vedl po několika letech »hry na stavbu« k jejímu zastavení. Výstavba byla obnovena v roce 2003. Město plánovalo dokončení v roce 2007. Ale zase jen slovně, stále se nedostávalo peněz, vlastně nějakých ano, jenže mizely neznámo kam.

Převrácený jeřáb

V roce 2009 se odehrála další sláva. Byl přivezen obří plovoucí jeřáb Zacharij LK-600, který byl pro stavbu nezbytný. Mimochodem vyrobil ho kyjevský závod »Leninská kuznice«, který patří Porošenkovi. Nový termín dokončení zněl – rok 2011. Jeřáb pracoval jen pár měsíců, pak se převrhl do vody. Narušil mostní konstrukci, sám byl natolik poškozen, že musel na generální opravu. Navíc zamořil řeku stovkami litrů oleje. Převezení od opravy se uskutečnilo až v roce 2012, už ne do Porošenkovy fabriky, ale ke konkurenci, do závodu »Ocean«.

Most tak zůstal rozestavěn. Financování měl tentokrát »zajištěno«, ukrajinská vláda stavbě přidělila 7,92 milionu hřiven. Stačily by na výkup pozemků v sousední zahrádkářské kolonii, kde projekt předpokládal estakády. Začal ovšem »majdan«, most nikoho nezajímal. Peníze se opět ztratily.

Stavbařům vzali techniku i peníze

Majdan vynesl do čela Kyjeva Vitalije Klička. Ten už ve své předvolební kampani sliboval, že s »mostem pohne«. V květnu 2014 slíbil, že do podzimu sežene peníze. Nesehnal, jen podal žalobu na firmu Mostostroj, která podle něj obdržela miliardu hřiven na stavbu a zatajila to. O rok později mu sice dal za pravdu obchodní soud, i peníze se ve firmě našly, ovšem jen desetina Kličkem požadované částky, navíc s přesným určením – po opravě měl znovu přijet Zacharij a montáž dokončit. Jeřáb nikdy nepřijel, Zacharije předloni po dokončení opravy prodali do Turecka. Kličko tak »dosáhl« na stavbařské peníze. Vzápětí z městské kasy, jak jinak, zmizely. Pachatel se prý hledá. Podle médií se za léta rozkradlo na pět miliard hřiven.

Kličko slibuje dosud. Stále prý shání sedm miliard hřiven. Ale nejspíš bude potřeba víc, městská rada před dvěma lety shledala ochranu hrubé stavby části mostu, respektive její placení, za zbytečnou a odvolala ji. Stejně tak péči o postavené části. Takže, co se dalo ze stavby ukrást, je ukradeno, kabeláž, menší jeřáby, odmontovatelné kovové části. Podle médií nekradou jednotlivci, ale organizované tlupy. Hotové části, které se nedají odnést, rezivějí a budou muset být vyměněny. Tedy pokud se vůbec bude dostavovat.

Jinak bude most sloužit tomu, čemu dosud – jako kulisa válečných filmů, v nichž je potřebný poničený most.

(pe)