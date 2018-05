Ilustrační FOTO - Haló noviny

Evropská unie migraci nezvládla

Česká republika má podmínit rozvojovou pomoc zdrojovým státům jejich spoluprací v návratové politice. Na návrh evropského výboru se na tom usnesla Sněmovna zhruba po 2,5hodinové debatě o sporné marrákešské deklaraci pojednávající o imigraci z Afriky do Evropy.

Sněmovna se deklarací zabývala na návrh poslanců SPD. Deklaraci označili za proimigrační, jde podle nich o faktickou legalizaci migrace z afrických zemí a o rezignaci na návratovou politiku. »Je opravdu nepřijatelné, abychom takzvanou salámovou metodou ukrajovali ze svrchovanosti České republiky a abychom postupně předávali pravomoci v azylové a migrační politice na nadnárodní úroveň mimo naši kontrolu,« prohlásil šéf hnutí Tomio Okamura. Česká vláda je podle něj ve skutečnosti proimigrační, ač vystupuje opačně.

Ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar (ANO), jenž se konference v marocké Marrákeši začátkem května účastnil, naopak mluvil o bezprecedentním překrucování faktů. »Jednoznačně a kategoricky odmítám bezprecedentní překrucování faktů a závěrů z této konference a zastrašování občanů České republiky,« uvedl Metnar. Zdůraznil, že odmítá povinné kvóty na přerozdělování migrantů a ilegální imigraci, problém se má podle něho řešit ve zdrojových zemích. Deklarace je podle něj právně nezávazná a pro ČR z ní neplynou žádné nové povinnosti ani závazky. Závěry neřešily legalizaci nelegální migrace ani podporu masové migrace, prohlásil ministr.

Chybí efektivní integrační strategie

Místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar apeloval na vládu, aby se začala intenzivně zabývat přípravou české efektivní integrační strategie. »Česká republika by ji měla mít, stejně jako ji má Maďarsko, které se na ni odvolávalo v rámci třeba Marrákešského protokolu, opravdu každý členský stát Evropské unie by měl mít takovouto integrační strategii připravenou a měl by na ni umět reagovat,« prohlásil. Pokud by takováto integrační strategie existovala, mohly by být podle něj vyslyšeny i připomínky a podmínky, které zaznívají ze strany SPD ohledně ochrany českého prostoru, mohly by tam být řešeny také azylové otázky, a to nejen migrační, ale i otázky, jak fungovat v rámci přiznávání azylu. »A samozřejmě by integrační strategie řešila i náležitosti spojené s migrací, popřípadě s integrací již přišlých občanů cizích států na území České republiky,« dodal. Zdůraznil, že Evropská unie nezvládla migraci. »Nezvládly ji hlavně státy, které se s ní potýkají, a proto jsou neustálé tendence přesouvat a snažit se, aby ten tlak, který hlavně Německo, Itálie, Francie, Švédsko mají, byl přesunut na celou Evropskou unii,« uvedl Luzar.

Příliš obecné formulace

»Migrace vždy byla a vždy bude,« poznamenal Karel Schwarzenberg (TOP 09), podle kterého ale nesmí být živelná. »Nemůžeme si dělat iluze, že vybudujeme velikou čínskou zeď kolem České republiky, a to, co se děje po celé Evropě, se nám bude vyhýbat,« uvedl.

Naopak Jan Skopeček (ODS) řekl, že by se chtěl stěhování národů vyhnout. Skutečnost, že Německo se pro imigranty otevřelo, označil za sebevraždu Evropy. Deklaraci vytkl, že vzhledem k tomu, o jak závažné téma jde, je psána příliš obecně a její obecné formulace nabízejí různou interpretaci. »Pod mobilitou se v tomto dokumentu chápe vzdělávání nebo výjezd lidí z Afriky třeba za vzděláním do Evropy. Pod slovem mobilita v rámci migrační krize si lze představit leccos a mě to intuitivně nevede k tomu, že se jedná pouze o vzdělání,« prohlásil.

Sněmovna na návrh evropského výboru podpořila nové závazky afrických států v deklaraci, které se týkají podle usnesení boje proti nelegální migraci, organizovanému převaděčství a pašování lidí i posilování spolupráce v návratové politice. Poslanci také trvají na tom, že pravomoci v legální ekonomické migraci musí zůstat v pravomoci České republiky. Musí se rovněž důsledně rozlišovat legální ekonomická migrace, nelegální ekonomická migrace a poskytování azylu ohroženým lidem. Usnesení navržené SPD, že migrační a azylová politika České republiky musí zůstat v plné rozhodovací kompetenci ČR, však Sněmovna neschválila.

