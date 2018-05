Ilustrační FOTO - Haló noviny

Trump zrušil schůzku s Kimem přes jeho gesto

Severní Korea za přítomnosti zahraničních novinářů provedla operaci, při níž zlikvidovala své hlavní jaderné testovací středisko. Kontroverzní americký prezident Donald Trump přesto »za odměnu« zrušil plánovanou červnovou schůzku s lídrem KLDR Kim Čong-unem.

Trump ve zveřejněném dopise adresovaném Kimovi cynicky napsal, že zrušení summitu je promarněnou šancí, ale že tak musel učinit kvůli (údajnému) »obrovskému hněvu a otevřenému nepřátelství« ve vůdcových nedávných prohlášeních. Co na tom, že jeho obrovský hněv a otevřené nepřátelství zdaleka nejen vůči Kimovi jsou na denním pořádku jakbysmet! Setkání v budoucnu Trump prý nevylučuje…

Trumpovi vadilo, že KLDR kritizovala provokativní americko-jihokorejské vojenské cvičení (v době usmiřování skutečně zbytečné) a tlak Washingtonu na úplné jaderné odzbrojení Severní Koreje. Tomu se ale také nemůže divit, když se sám chlubí tím, jak »obrovský a mocný« mají nukleární arzenál USA. Kde je fér, oboustranná, hra?!

Novináři mezitím byli svědky série explozí, které po několik hodin otřásaly jadernou testovací lokalitou u obce Pchunggje, jež se nachází v hornaté, řídce osídlené oblasti na severovýchodě KLDR.

Výbuchy se zaměřily na tři tunely vedoucí do podzemního testovacího zařízení a na řadu pozorovacích věží v jejich okolí, uvedla AP. Vstupy do tunelů se při explozích zhroutily, čímž byly tunely zablokovány.

Plán na likvidaci střediska oznámil severokorejský lídr Kim Čong-un jako vstřícné gesto před summitem s americkým prezidentem, který se měl uskutečnit 12. června v Singapuru. KLDR se ale podle ČTK dočkala kritiky za to, že k demolici nepřizvala mezinárodní inspektory. Zničení střediska mohli přihlížet novináři z Číny, Británie, Ruska, Spojených států a Jižní Koreje.

V jaderném testovacím středisku u obce Pchunggje uskutečnila KLDR všech šest svých nukleárních zkoušek. Čínští vědci nedávno uvedli, že středisko se po poslední jaderné zkoušce stalo zřejmě nepoužitelným, neboť část podzemního areálu se po výbuchu propadla…

Severní Korea označuje dnešní likvidaci testovacího střediska za potvrzení svého závazku ukončit zkoušky jaderných zbraní. Experti ale upozorňují, že pro Kima by zřejmě nebyl problém zkušební lokalitu obnovit, pokud by chtěl atomové zbraně znovu testovat. Spojené státy proto drze naléhají na KLDR, aby provedla významnější, nezvratné kroky, které by potvrdily vůli Pchjongjangu vzdát se jaderných zbraní.

(rom)