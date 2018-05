Ilustrační FOTO - Haló noviny

Babiš: Benešovy dekrety jsou uzavřená záležitost

Poválečné tzv. Benešovy dekrety jsou podle předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) uzavřená záležitost. Neumí si představit, že by se sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení konal v ČR. Uvedl to ve Sněmovně v reakci na interpelaci Jiřího Valenty (KSČM).

»Nic takového nenastane, pro nás je to jednou provždy uzavřená záležitost,« řekl premiér k Valentovým obavám, zda nehrozí vracení majetku zabaveného sudetským Němcům po druhé světové válce na základě dekretů prezidenta Edvarda Beneše.

»Co říkáte jako předseda vlády, doufejme, že doposud suverénní ČR, na výrok státního tajemníka německého ministerstva vnitra Stephana Mayera, že do Evropy práva bezpečnosti, míru a svobody nepatří takové právní normy, jako jsou dekrety prezidenta Československé republiky Edvarda Beneše, za něž sklidil na nedávném sjezdu revanšistického landsmanšaftu v Augsburgu obrovský aplaus přítomných?« ptal se Valenta. Jinými slovy – patří, či nepatří Benešovy dekrety do dnešní Evropy?

Sjezd landsmanšaftu v ČR? Nemožné!

»Tento problém byl jednou již vyřešen navždy a my nevidíme důvod se k tomu vracet. Určité vyznamenání asi naše je to, že pan Posselt na 69. sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Augsburgu 18. května 2018 vyjádřil politování nad tím, že se tentokráte sjezdu nezúčastnil nikdo ze současné, tudíž naší vlády. Takže naše pozice je jasná,« sdělil bez kličkování premiér. Také zapochyboval o tom, že by se některý z příštích sjezdů landsmanšaftu podařilo uspořádat v ČR, jak by si přál šéf sdružení Bernd Posselt. »Bral bych to s nadhledem. Takový sněm není možné u nás pořádat bez souhlasu nějakého českého města a já pochybuju, že by se našlo,« řekl premiér. Posselt jedním z možných měst zmínil Brno.

Valenta byl s odpovědí spokojen. Připomněl však, že sudetští Němci stále usilují o návrat majetku, který byl oprávněně zabaven zrádcům a kolaborantům dle Benešových dekretů. »Navenek sice landsmanšaft inicioval změnu svých stanov s tím, že restituce majetku již následně nepožaduje a všude to i hlasitě deklaroval. Ovšem fakt, že tuto změnu německý soud následně zamítl, se již potom skoro nikde neobjevil. Neměl byste již pomalu začít vysvětlovat našim občanům a příhraničním podnikatelům, že se budou muset brzy vyrovnat s tím, že začnou přicházet o svůj majetek?« neopustil si dodatečnou otázku poslanec Valenta. »Ne, tak to je absurdní tvrzení. Určitě nic takového nenastane a my se nemáme čím zabývat. Opakuji, pro nás je to jasně jednou provždy uzavřená záležitost,« zdůraznil Andrej Babiš.

