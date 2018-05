Ilustrační FOTO - pixabay

Ukrajina blokuje weby ruských médií

Ukrajina zablokovala webové produkty ruské mediální skupiny Rossija Segodňa a agentury RIA Novosti Ukrajina. Informaci zveřejnil úřad ukrajinského prezidenta Petro Porošenka. Ukrajinští poskytovatelé internetu jsou v důsledku nových sankčních opatření povinni znemožnit uživatelský přístup ke stránkám postižených subjektů.

Ukrajinské úřady už v minulosti podnikly několik restriktivních nedemokratických kroků proti ruským médiím, po ztrátě Krymu bylo postupně v několika vlnách zakázáno vysílání ruských televizí. Proces skončil letos v lednu, celkem bylo zablokováno 74 ruských televizních stanic.

Zařazení agentury RIA Novosti Ukrajina na sankční seznam přichází nedlouho po zadržení jejího šéfa Kyryla Vyšynského v Kyjevě. Novinář byl bezdůvodně obviněn z velezrady, které se měl dopustit šířením údajně nepravdivých informací o Krymu a válce na Donbasu. Hrozí mu trest až 15 let vězení!

Znepokojení nad zatčením Vyšynského přitom dala najevo Rada Evropy, americké ministerstvo zahraničí a několik mezinárodních organizací na ochranu lidských práv. V ruských a ukrajinských médiích se objevily spekulace, že Vyšynskyj bude vyměněn za ukrajinského režiséra Oleha Sencova vězněného v Rusku.

Moskva v reakci na Porošenkovo rozhodnutí označila blokování webů za projev slabosti. Vlivný poslanec Konstantin Kosačov na Facebooku napsal, že krok Kyjeva může být »předzvěstí rozsáhlé vojenské provokace Ukrajiny«.

Úplatek pro Trumpova právníka

Právník amerického prezidenta Michael Cohen dostal tajně nejméně 400 000 dolarů (asi 8,8 milionu Kč) za uspořádání schůzky ukrajinského prezidenta Porošenka s jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem. Tvrdí to stanice BBC s odvoláním na nejmenované zdroje v Kyjevě blízké lidem zapleteným do této záležitosti.

Oba prezidenti se setkali vloni v červnu. BBC připustila, že není nic, co by potvrzovalo, že by Trump o platbě věděl. Cohen vše popřel, kancelář ukrajinského prezidenta zprávu o úplatku odmítla jako »nepokrytou lež«, dezinformaci a pomluvu. Že budou všichni držet basu, se ale dalo čekat.

Peníze byly podle stanice předány Cohenovi přes prostředníky vystupující v Porošenkově jménu. Porošenko potřeboval schůzku s Trumpem »vypadající jako rozhovory«. Proto se jeho lidé prostřednictvím ukrajinského poslance se styky v židovských charitativních organizacích v New Yorku obrátili na Cohena. Tuto informaci zopakoval i druhý kyjevský zdroj, podle kterého museli Ukrajinci zaplatit dokonce 600 000 dolarů (asi 13,2 milionu Kč).

Cohen není u amerických úřadů registrován jako lobbista zastupující zájmy Ukrajiny, jak vyžaduje zákon, poznamenala BBC na svém webu. Připomněla také, že krátce po Porošenkově návratu do vlasti ukrajinský protikorupční úřad přerušil další vyšetřování činnosti bývalého šéfa Trumpova štábu Paula Manaforta, který údajně pobíral miliony od proruských politiků na Ukrajině.

O tom, že Cohen dostal peníze od osob či organizací zastupujících zájmy Ukrajiny, hovořil i právník Michael Avenatti, který zkoumal Cohenovy bankovní účty jako advokát pornoherečky Stormy Danielsové; té Cohen zaplatil za mlčení o poměru s Trumpem. Podle Avenattiho banka, u níž měl Cohen účet, vyrozuměla ministerstvo financí o podezřelých transakcích.

»Cohenovi zaplatili za to, aby Porošenko dostal u Trumpa více času, než pár minut na výměnu zdvořilostních frází a potřesení rukou,« vyprávěl podle BBC vysoce postavený činitel. »Ukrajinská strana byla nespokojená, protože se zdálo, že Cohen vzal statisíce dolarů za něco, co zřejmě nebyl s to zařídit. Až do poslední chvíle si nebyl ukrajinský prezident jist, zda se neocitne v ponižující situaci. Lidi z nejbližšího Porošenkova okolí byli šokováni, jak špinavý byl ten kšeft (s Cohenem),« dodal.

(rom)