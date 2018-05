Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Další hřebík do rakve míru

Izrael má v plánu vybudovat dalších 2500 bytů v nelegálních židovských osadách na okupovaném Západním břehu Jordánu. Tento krok by se měl schvalovat příští týden, oznámil na Twitteru ultrapravicový ministr obrany Avigdor Lieberman. Výstavba v osadách je z hlediska mezinárodního práva nezákonná.

Byty mají být postaveny ještě letos, uvedl válečný štváč Lieberman. Dodal, že bude také žádat o souhlas s výstavbou dalších 1400 bytových jednotek, které by měly přijít na řadu později. »V následujících měsících připravíme ke schválení plány výstavby tisíce dalších bytových jednotek,« dodal Lieberman ve svém prohlášení.

Izraelské oznámení přišlo dva dny poté, co Palestinci vyzvali Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu, aby se zabýval zločiny, které Izraelci páchají na Palestincích na Západním břehu, ve východním Jeruzalémě i v Pásmu Gazy, resp. právě výstavbou nelegálních bytů a osad. Ty vždy komplikovaly minulá kola mírových rozhovorů. A o to jde Izraeli především. Zabránit míru za každou cenu! Situaci podobně hodnotí i izraelská mírová organizace Peace Now.

Na Západním břehu Jordánu a ve východní Jeruzalémě se nachází asi 500 000 Izraelců a více než 2,6 milionu Palestinců, uvedla ČTK.

(rj)