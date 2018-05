Ilustrační FOTO - pixabay

Pamlsková vyhláška bude mírnější

Vyhláška o prodeji potravin ve školách bude od září mírnější. Budou v ní upraveny současné přísné limity obsahu tuku, cukrů a soli v prodávaných výrobcích.

Ministři školství Robert Plaga (ANO) a zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) informovali, že její změnu předloží do meziresortního připomínkového řízení. »Již při svém nástupu jsem avizoval, že pamlsková vyhláška je postavena příliš represivně a v reálu nevedla k tomu, co bylo zamýšleno,« řekl ministr školství. Podle něj jde o návrat k normálnosti nabídky ve školních bufetech.

Ivo Pojezný (KSČM), člen školského výboru Sněmovny, navrhované zmírnění vyhlášky vítá. »Určitě nejsem pro úplné zrušení vyhlášky, její zmírnění však vítám,« řekl našemu listu. Podotkl, že děti, které mají o nezdravé potraviny zájem, si je stejně cestou do školy kdekoli koupí. »Ty hodně nezdravé potraviny by se ve školách i nadále prodávat neměly, všichni víme, že hodně dětí dnes trpí nadváhou, některé se dokonce potýkají s obezitou, tak nějaké směřování ke zdravé výživě by na školách samozřejmě mělo být, jsem v každém případě pro to, aby tam byla alternativa, to znamená zdravější méně slazené nápoje, ovoce a další zdravé potraviny,« dodal Pojezný.

Díky zmírnění bude možné prodávat ve školách širší sortiment potravin, jako jsou chléb s máslem, kvalitní šunka a sýr, vícezrnné pečivo, obložené chleby nebo tvarohové dezerty. Podle Vojtěcha stále nebude možné ve školách prodávat slazené či energetické nápoje či vysloveně nezdravé potraviny.

Takzvanou pamlskovou vyhláškou se základní školy musejí řídit od počátku loňského roku. Zakazuje prodej nezdravých potravin a nápojů ve školních bufetech a automatech. Provozovatelé školních kantýn i ředitelé škol si však stěžovali na to, že řada běžných potravin nevyhovuje parametrům, které stanovilo ministerstvo zdravotnictví. Proti předpisu vznikla i petice. Kritici vyhlášky také namítají, že děti si nezdravé potraviny chodí kupovat do obchodů či bufetů v blízkosti škol.

(jad)