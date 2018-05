Nadvláda basketbalového Nymburku pokračuje

Basketbalisté Nymburka vybojovali patnáctý titul v řadě. Středočeši rozhodli finálovou sérii ve dvou zápasech, když po domácí výhře dnes naprosto přesvědčivě ovládli i odvetu a v Opavě zvítězili po jednoznačném průběhu 114:73. Stříbrná Opava dosáhla na medaili v nejvyšší soutěži po patnácti letech a stejně jako obhájce titulu si zajistila účast v Lize mistrů.

Opavská iluze na zdramatizování série žila pouze pár minut. Nymburk po rekordní trojkové explozi z prvního utkání (21) vstoupil i do odvety v mistrovském stylu a Opava znovu nevěděla, kam dřív skočit. Už po pěti minutách hosté hlavně díky Berishovi vedli 18:7 a soupeře ničili vysokou úspěšností střelby.

Domácí zkoušeli změny v bránění, ale nezabíralo vůbec nic. V pohodě hrající favorit znovu sázel trojku za trojkou, jen v první čtvrtině jich nastřílel šest a vyhrál ji rozdílem čtrnácti bodů. "Věděli jsme, že v odvetě musíme začít daleko lépe než u nás doma. Od začátku jsme vedli, rychle jsme si vytvořili velký náskok a to je trochu srazilo dolů. Pak jsme měli celé utkání pod kontrolou," uvedl nymburský Vojtěch Hruban.

Hosté pokračovali v exhibici. Zvyšující se deficit nutil Opavany do časté střelby z tříbodové vzdálenosti, jenže ta jim příliš nešla, a to byla jen další voda na nymburský mlýn. Ve 13. minutě se nůžky ve skóre poprvé rozevřely o dvacet bodů a bylo evidentní, že Nymburk kráčí za dalším titulem: v 18. minutě to bylo už 29:59.

»Dnes byl na hřišti jen jeden tým. Těšili jsme se po prvním utkání k nám do 'žlutého pekla', jenže to dneska usmažilo nás. Nebyli jsme odvážní, Nymburk je ale kvalitou jinde,« řekl opavský trenér Petr Czudek.

Czudek vyzkoušel všechno, ale Nymburk exceloval. Výtečně hrající Lawrence zásoboval spoluhráče lahůdkovými přihrávkami, které končily dalšími koši. Po chvilkovém záchvěvu Slezanů před poločasem a snížení na rozdíl dvaceti bodů také do třetí čtvrtiny Nymburk vtrhnul jako velká voda a Czudek musel po jeho střelecké smršti už po dvou a půl minutách brát další oddechový čas.

Obhájci titulu ve třetí desetiminutovce odskočili soupeři až na propastných 35 bodů a utkání už se jen dohrávalo. Opava však před vyprodanou halou a ve fantastické atmosféře bojovala až do konce o co nejlepší výsledek, i tak po Bohačíkově trojce padla čtyři a půl minuty před koncem stovka. Hosté, opět dirigování výborným Křížem, nakonec stejně jako v prvním utkání zaznamenali 114 bodů.

»Dolehla na nás atmosféra vyprodané haly. Diváci byli neuvěřitelní, ale místo aby nám to pomohlo, tak se nám roztřásly ruce. Ale nebylo to jen o tom, Nymburk je na naše poměry mimořádně kvalitní a zkušený tým,« dodal opavský rozehrávač Jakub Šiřina.

Opava - Nymburk 73:114 (20:34, 40:61, 56:89)

Nejvíce bodů: Bujnoch 13, Klečka a Gniadek po 11, Dragoun, Kvapil, Jurečka po 7 - Kříž 17, Hruban 16, Berisha 15, Pumprla a Barac po 14, Peterka 12. Konečný stav série: 0:2.

Nejužitečnější hráč finále: Martin Kříž (Nymburk).

Konečné pořadí: 1. Nymburk, 2. Opava, 3. Pardubice, 4. Svitavy, 5. Děčín, 6. Olomoucko, 7. Ústí nad Labem, 8. Kolín, 9. USK Praha, 10. Ostrava, 11. Brno, 12. Jindřichův Hradec.

(čtk)