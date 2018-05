REDAKČNÍ SLOUPEK

Rýma z planety IKEA

Čert ví proč, ale je faktem, že ženy jsou z jiné planety. Existují fámy, že jejich domovinou je Venuše, ale autor této teorie pravděpodobně neznal obchodní dům Ikea. Mezi lidem mužského pohlaví koluje jeden nepěkný vtip. Pokud ji budeš mít rád i po 2-3hodinové návštěvě Ikey, pak si ji vezmi, je to ta pravá.

Nevím, jak je to možné, ale z každé ženy se už před vchodem do tohoto nábytkem a všelijakými serepetičkami nabitého obchoďáku stává bytová designérka, s jejímiž schopnostmi se může jen málokdo porovnat. Musím říci, že mám s Ikeou také zkušenosti, které jsem omezoval prozatím a pouze na sborku již zmiňovaného pseudonábytku. Bohužel jsem musel, a to úplně sám, také vyrazit a pár nesmyslů nakoupit. Už u vchodu napěchován do otáčivých dveří s několika rodinami moje sebevědomí kleslo na nulu a rozhodl jsem se, že se zdržím opravdu jen krátce. Koupě čtyř polštářků a vonné svíčky nemůže přece trvat moc dlouho.

Polštářky jsem našel okamžitě. Už zbývá jen najít svíčky. Bohužel jsem netušil, že se jedná o sortiment zející na samém konci obchoďáku, kde abyste se k nim dostali, chce to kila navíc a silné paže. Vlastně ještě něco, a to opravdu dlouhý nos. Do dnešního dne nechápu, proč ženy, když vybírají svíčky v Ikee, tak ke každé čichají, jako kdyby nikdy necítily vanilku, jablko atd.

Pokud nevěříte, není nic jednoduššího než se přesvědčit. Všechny do jedné noří své nosíky a přes plastové víčko detekují onu vůni, jestli voní lépe ta či ona svíčka. Rýma nerýma, co na tom, že je někdo zdravý a nerad by tu jejich rýmu chytil. Přivoněl jsem také. Asi jsem se chtěl srovnat s davem. Teď tu ležím, mám chlapskou rýmičku, a přemýšlím, ze které jsem planety? Vím jedno, Ikea to není a nebude.

Pavel JÁCHYM