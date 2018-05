Jde přece o mír pod palmami

Odstoupení USA od smlouvy s Íránem světu neposloužilo. Pokud ostatní země povolí tlaku Spojených států, pak to bude zřejmě další rána procesu zmírňování napětí ve světě. Ač Evropa se třeba podřídí, sankce se dotknou především jí. Trump je podle mě kouzelník. Dokázal v krátké době vyvolat napětí i tam, kde nebylo. Jeho vize »Amerika je vůdčí světovou mocností« platí, a když se někdo staví proti tomu, je automaticky nepřítel. To si ovšem Evropská unie dovolit nemůže. Zatím není tak silná, zatím globalizovaný kapitál řízený ze Spojených států ovládá její politiku.

Jde ale o Írán. Trump chce donutit Írán a signatářské státy, aby se podřídily. Proč však? Skutečně je dlouho vyjednávaná dohoda, a pak podepsaná dokonce americkým prezidentem Obamou, tak špatná? Co by měla ještě obsahovat? Likvidaci raket, které mohou doletět na zbytky území tzv. Islámského státu, tzv. demokratické opozice v Sýrii či dokonce až někam k Izraeli? Co na tom, že Izrael má útočná letadla, která jsou schopna bombardovat třeba Teherán? Trochu jsem to přehnal, vím. Proč by bombardovala Teherán, když mohou likvidovat Íránce, kteří bojují proti Islámskému státu v Sýrii. Hizballáh, který Asadovi pomáhá. A Asad, jak známo, mezinárodní společenství strašně štve a nebýt Putinova Ruska už dávno tady byla vzorová demokracie podle libyjského vzoru. Je to krásná představa, že ropa a jiné suroviny by smysluplně mohly zase směřovat třeba přes oceán.

Takže, suma sumarum, vychází mně, že hlavním důvodem je přece jen přítomnost Íránců kousek od Mrtvého moře a Golanských výšin, které stále v rozporu s rezolucemi OSN má obsazen Izrael. I to, že Írán má zbraně, lidi a benzin, který poskytuje Syřanům a jim spřáteleným silám, musí rozrušovat. A to se nesmí. Zbraně pro Islámský stát přece mohli prostřednictvím tzv. demokratické opozice posílat jen Američané. Že později ti fanatici chtěli zakroutit krkem samotným Američanům, je skutečnost. Přitom Spojené státy se mohly poučit ze situace v Afghánistánu. Tam přece také posílaly zbraně, aby tálibové účinněji mohli bojovat s Rusy. Ti je pak obrátili proti svým dodavatelům. Ale to je jiná kapitola.

Takže, proč vlastně Trump zrušil dohodu s Íránem? Jen proto, že je podepsaná jiným perem jiného amerického prezidenta, nebo ji Írán porušuje? Nikoli. Protože mu nejde o klid na Blízkém východě, ale o to, že nejen Rusko, ale i Írán mu maří americké plány. Sýrie už dávno měla mířit ke svobodě a ono stále nic. Když se Írán stáhne, pak třeba donutí i Rusy a bude mír pod olivami, tedy pod palmami. Tedy ten americký mír.

Jaroslav KOJZAR