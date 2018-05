Ilustrační FOTO - Pixabay

Areál Budvaru je nyní velkým staveništěm

Národní podnik Budějovický Budvar loni prodal 1,547 milionu hektolitrů piva, meziročně klesl výstav o čtyři procenta, a to navzdory rekordnímu exportu. Pivovar vyvezl do 76 zemí více než 990 000 hektolitrů piva, meziročně o 1,5 procenta více.

Pivovar se loni zaměřil více na prodej ležáku, zvýšil ho o dvě procenta, a vystavil tak nejvíce světlého ležáku v historii. Mluvčí Budvaru Petr Samec uvedl, že celkový pokles výstavu způsobily omezené kapacity výrobního podniku, přetížené linky a nedostatek zaměstnanců. Budvar podle mluvčího během loňského roku nedokázal uspokojovat objednávky v plné výši. Pokles prodeje v tuzemsku se týkal výčepních piv.

»S ohledem na nedostatek výrobních kapacit jsme loni snížení prodeje v tuzemsku plánovali a očekávali. Zároveň jsme se i v tuzemsku zaměřili na prodej piv s vyšší přidanou hodnotou, tedy ležáků. Na rozšíření výroby usilovně pracujeme - již dva roky je areál pivovaru velkým staveništěm,« uvedl ředitel Budvaru Petr Dvořák.

Rekordním vývozem pivovar podle Samce potvrdil pozici druhého největšího vývozce českého piva s podílem 21,5 % na celkovém českém exportu. »Klíčovým druhem vyváženého piva byl světlý ležák Budweiser Budvar, jehož export vzrostl objemově o 2,6 %,« řekl Samec.

Podíl ležáku na celkové výrobě pivovaru se zvýšil na téměř 70 % produkce, jeho prodej vzrostl jak v ČR, tak v zahraničí. Ležák patří do kategorie dražších piv, na které se chce pivovar dlouhodobě zaměřit.

Pro Budvar, kde pracuje 670 lidí, jsou nyní prioritou investice do rozvoje výroby a logistiky. Od letošního dubna je ve zkušebním provozu nové logistické centrum za 750 milionů korun, staví se nový ležácký sklep.

V březnu zprovoznil Budvar modernizovanou linku na stáčení piva do plechovek, investoval do ní 40 mil. Kč. Kapacita stoupla o 55 % ze 16 000 na 25 000 plechovek za hodinu. Letos začne i stavba nové stáčírny lahví a výrobních kapacit pro hlavní kvašení. Posledním rozšířením bude nová varna. Jde o součást rozvojového plánu, který začal v roce 2016, do roku 2020 investuje Budvar dvě miliardy. Poté stoupne roční výstav o čtvrtinu na dva miliony hektolitrů. Pak chce Budvar modernizovat starší provozy, investovat do automatizace, zvažuje i novou linku na plechovky.

Tržby a zisk za loňský rok zatím pivovar nezveřejnil. Dvořák před měsícem řekl: »Kvůli investicím nám dramaticky najedou odpisy, opticky nebudou možná naše zisky vypadat tak, jak vypadaly historicky, ale cash flow bude v pořádku.« V roce 2016 měl Budvar rekordní tržby 2,54 miliardy Kč a hrubý zisk 337,3 mil. Kč.

(ici)