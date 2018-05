Ilustrační FOTO - Pixabay

Dobrovolníci zdarma opravují staré domy

V knize Marka Twaina Dobrodružství Toma Sawyera se vyskytuje i malá epizoda, v níž hlavní hrdina dostane od tety, která ho vychovává, úkol natřít plot.

Do práce se mu nechce, ale dokáže »ukecat« další kluky z městečka, že natírání plotu je vlastně dobrodružství. Kluci se nechali nalákat a skutečně plot natřeli, zatímco Tom se jen díval. Dokonce za »čest« natírat plot od kluků vybíral drobné předměty jako výpalné.

Tato epizodka stála před třemi lety u zrodu neformálního hnutí »Tom Sawyer« v ruském městě Samara, napsala agentura TASS. Všímaví mladí lidé viděli, že místní centrum, které se skládá z dřevěných nebo polodřevěných domů, postupně upadá, domy vykazují různé nedostatky a rozhodli se, že stavby opraví. Dobrovolně, bez nároku na odměnu. Rozeslali dopisy místním známým lidem a požádali je o nevelké sumy, zpočátku na barvy. Část domů stačilo prostě natřít a jejich ošumělost zmizela. Někde bylo třeba opravit střechu, někdy i vyměnit prohnilé rámy oken nebo dřevěné ozdoby. Takovéto opravy ovšem »sawyerovci« konzultují s odborníky. Domy jsou většinou 100 až 150 let staré, nebyly zařazeny do seznamu kulturního dědictví. To by je opravoval stát nebo město. Domy bývají obydlené většinou staršími lidmi, někteří v nich žijí už půl století. Na opravy nemají sílu.

Zapojilo se už jedenáct měst

Neformální hnutí nazvané po americkém literárním hrdinovi každoročně požádá takzvaný Tom Sawyer Fest, při němž dobrovolníci z různých částí země opraví jeden dům. Nejen v Samaře, za tři roky své existence zrenovovali 29 budov v jedenácti městech. Neformální hnutí vede Andrej Kočetkov, který agentuře řekl, že po samarském vzoru vznikla hnutí v dalších městech, jejich počet ještě dále poroste. Prý se inspirovali na sociálních sítích, dočetli se o dobrovolných »restaurátorech« v různých zemích, ne všechny historické stavby se dočkají státní péče, nechat je chátrat se ale dobrovolníkům nechce. Už proto, že opravené domy se stávají chloubami měst a oni mají pocit, že pomohli dobré věci. Mezi dobrovolníky je více mladých žen, chlapci tvoří necelou polovinu oddílu.

Kočetkov říká, že chodí za lidmi, nikoli za domy. Když členové oddílu vidí staré lidi, jak se snaží o renovaci svého domu, nabídnou jim pomoc. Lidé někdy nemají dost sil, někdy ani finance. Nedostává se jim ani odborných znalostí, hnutí například obstarává barvy na základě doporučení profesionálních chemiků, konkrétní odstíny pak vybírá městský architekt.

Připojila se i Kazaň

Zatím největším rozvojem prošlo Hnutí Toma Sawyera v Kazani. Tam se podařilo do letoška opravit sedm domů. Záštitu nad hnutím převzala místní vláda, konkrétně tatarská viceprezidentka Olesa Baltusovová. Z titulu funkce má na starosti i kulturní památky a vítá, že se zachraňují domy, které nebyly prohlášeny za kulturní dědictví, ale svou historickou cenu rozhodně mají. Jsou-li opraveny a obývány, mají před sebou solidní budoucnost. »Zpočátku ke snahám dobrovolníků obyvatelé přistupovali s nedůvěrou, ale když vidí výsledky, vztah se mění. Lidé oceňují, že ulice s opravenými budovami jsou hezčí,« prohlašuje Baltusovová.

Vyměnili i plot

Konstantin Lebeděv žije v domě na ulici Volkova od roku 1942. Dům byl postaven koncem 19. století, přízemí je zděné, poschodí dřevěné, Když se pokoušel na domě opravit největší škody vyvolané zubem času, Konstantina oslovili »sawyerovci«. Rád souhlasil s jejich pomocí. Ukazuje nově omítnutou fasádu, zrenovovaná okna, střechu i ozdobné prvky nad okny. »Vyměnili i plot,« říká majitel starého domu, »to dělají skoro všude, protože ploty jsou nejnáchylnější ke hnilobě. Ale nenakupovali plaňky v obchodě, sami si je nařezali a ohoblovali, plot vypadá jako dřívější, jen je nový.« Prací se zúčastnilo padesát dobrovolníků.

Lebeděv i jeho rodina jsou z činnosti »sawyerovců« nadšeni. Přidali se k nim. »Nechceme od města jen žádat, chceme mu také pomoci, aby dobře vypadalo a i nám se v něm veseleji žilo,« uzavírá Lebeděv.

(pe)