Děčínští praktici odmítají pečovat o pacienty

Provoz ordinace lékařské pohotovostní služby v Děčíně je vážně ohrožen. Řada tamních praktických lékařů, přestože je to jejich zákonná povinnost, se dlouhodobě odmítá podílet na provozu ordinace pohotovosti a nyní i poslední z těch, kteří pohotovost sloužili, dávají postupně výpověď.

Krajský úřad bude nyní intenzivně vyjednávat s lékaři, děčínskou nemocnicí a magistrátem, aby pohotovost pro děčínské zůstala zachována. Opakovaně osloví i ministerstvo zdravotnictví s žádostí o pomoc, protože situace v zajištění pohotovostí se stává kvůli přístupu lékařů neúnosnou.

»Celá situace je pro mě překvapující a nemilá, ač každý lékař má nemalý příjem z kapitačních plateb za své registrované pacienty, vypadá to, že má problém pomoci s jednou službou na pohotovosti za měsíc. Nepokládám to za fér vůči pacientům ani vůči lékařům v nemocnici. Předpokládá se, že by se lékař měl starat o své pacienty 24 hodin denně. To samozřejmě není prakticky možné, proto jsou pohotovostní služby, které tuto povinnost nahrazují. Nepochybně by k řešení měla přispět i změna legislativy,« říká náměstek hejtmana Stanislav Rybák (KSČM).

Z více než 30 praktických lékařů, kteří poskytují zdravotní služby ve spádové oblasti Děčína, se dosud na pohotovosti podílelo pouze okolo 10 z nich, a postupně začal být velký problém pohotovostní služby obsazovat. Krajský úřad proto po jednání s jejich zástupci na děčínském magistrátu vyzval všechny lékaře, aby se na pohotovosti podíleli, a snížil se tak v dlouhodobém horizontu jejich podíl v průměru na méně než jednu službu za měsíc. Přitom v pracovní dny jde pouze o tříhodinovou a o víkendech a svátcích devítihodinovou ordinaci.

»Takovou reakci lékařů, pod taktovkou jejich celostátního sdružení, jsem nečekal. Krajský úřad nemá moc nástrojů, jak lékaře přimět sloužit a splnit si svou zákonnou povinnost, přesto je jeho povinností pohotovostní službu zajistit,« dodává ředitel krajského úřadu Milan Zemaník.

(zku)