Ilustrační FOTO - Pixabay

Vaření na čistém sporáku je radost!

Sporák, jedno čím »poháněný« (plyn, elektřina, někdy – na venkově či na chalupě - pevné palivo) nám poskytuje požitky. Možná toto tvrzení u někoho postrádá logiku, ale jak jinak označit pokrmy, které na nich (na sporácích) připravujeme? Proto si zaslouží naši pozornost. Naše babičky kamnům a sporákům vždy věnovaly pozornost, měly je čisté!

I stařičká kamna, která mnohdy v rodině sloužila několik desítek let, po vaření či pečení očistily, minimálně je otřely vlhkým hadříkem. Pokaždé když čistím náš plynový sporák (ano, je postarší, ale stále dobře slouží) vzpomenu maminky a babiček, které k čistění neměly moderní chemické prostředky. Jistě - základ byl v průběžné očistě, v pravidelném otírání a mytí bezprostředně poté, co s vařením či s pečením skončily. Ale občas se stalo, že zapomněly nebo nebyl čas. S mírným odstupem (»už se na to nemůžu koukat«) zvolily některé z moudrých řešení, aby vrátily sporáku jeho zašlou krásu. Jak to dělaly? Začněme pečící troubou. Do té nikdo nevidí a jen ten, kdo ji častěji používá, ví, jak to v ní asi vypadá. Babičky a ani naše maminky neměly žádné zázračné čisticí prostředky. Ostatně - z vlastní zkušenosti vím, že fungují jen částečně. A to tehdy, když je použijete »hned«; starší usazeniny a připáleniny ani po několikerém pokusu stoprocentně neodstraníte.

Na průběžný úklid pečící trouby stačí octová voda se solí. Což zřejmě babičky věděly. Čas od času ji ještě mírně teplou vytřely vlhkým hadrem namočeným roztoku v octové vody a soli. I soda s teplou vodou je prý dobrá. Soda totiž rozpouští mastnotu. Při práci s ní raději používejte gumové rukavice.

Na starou mastnotu údajně dobře působí čpavek. V archivu jsem našel list papíru s tímto návodem: »Na starou mastnotu ze zapečené trouby je dobrý čpavek. Nalij ho do vyšší misky a nech v zavřené troubě přes noc. Potom důkladně umyj teplou vodou. Čpavek uvolní mastnotu a všechny napáleniny…« Je to zřejmě jen pro silnější povahy, zápach čpavku opravdu špatně snáším. I v dobře větrané kuchyni je cítit ještě mnoho hodin poté.

To už se mi více líbí jiná babská rada, která doporučuje nasypat do špinavé trouby hodně soli, troubu rozpálit, sůl nechat zhnědnout. Tak se prý odstraní usazená mastnota. Sůl odstraňte a troubu vymyjte! Zkusili jsme to i doma a byli jsme částečně úspěšní. Proč jen částečně? Těžko říci. Málo soli, nízká teplota trouby?

Zaznamenali jsme i zaručeně spolehlivý očistný efekt horké vody. Do mírně ohřáté trouby (na asi 50°C) vložte kastrol s vřelou vodou, dvířka trouby zavřete a nechte působit zhruba 30 minut. Vlhkost uvolní nečistoty, stačí je pak setřít. Ani v tomto případě jsme nebyli zcela úspěšní.

Lepšího výsledku jsme dosáhli parním čističem, který jsem před několika roky dostal jako vánoční dárek. Dají s ním dělat »kouzla«. Pára je dobrá, ale práce s tímto nevelkým »strojem« v omezeném prostoru je náročná, to mi věřte. I když čistit se s ním dá leccos a velmi dobře. Například radiátory ústředního topení po topné sezoně. Ale parní čistič babičky neměly.

Z čehož plyne závěr: Pokud necháme mastnotu a nečistoty v troubě několikrát zapéct, pak se s její očistou nadřeme. Řešením je tedy prevence (pravidelná očista) nebo zakoupení drahých pečících trub se samočisticím provozem.

Nejen trouba, ale i varná (horní) část sporáku si zaslouží naši péči. Pravidelné omývání by mělo být samozřejmostí. Chromované a smaltované části babičky otíraly hadříkem namočeným v teplém octě, poté je omyly vodou a vyleštily. Na mastné skvrny používaly sůl. Na ještě teplý povrch ji nasypaly a ten pak přetřely novinovým papírem. Mřížky nad plynovými hořáky se vyplatí čas od času sejmout, ponořit je na noc do horkého roztoku sody na praní, ráno kartáčem vydrhnout. Opláchnout vodou. Jsou skoro jako nové. Opravdu jen skoro…

Ano, maminky a babičky věděly jak na to, i když výsledek nebyl vždy dokonalý. Ze starého sporáku nový neuděláš (po vzoru tvrzení, že starého psa novým kouskům nenaučíš…), ale může ještě dlouho sloužit.

A ještě mikrovlnná trouba. Moderní maminky a babičky ji běžně používají a také občas čistí. Při ohřívání pokrmů používejte ochranný poklop. Ale i pak vás občas její čištění nemine. Otočný skleněný talíř vyndejte a pečlivě omyjte. Na vytření použijte roztok vody a octu (půl na půl). Zápach z mikrovlnky (a zároveň ji i očistíte) miskou vody a nakrájeným citronem. Zapněte troubu na pět minut na střední výkon. Poté ji vlhkým hadříkem vytřete a odvětrejte. Jak již řečeno, babičky si ví se vším rady…

(jan)