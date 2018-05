Náměstí T. G. Masaryka v Třinci. FOTO - wikimedia commons

Třinec má nakročeno ke statutárnímu městu

Moravskoslezský Třinec se zřejmě zařadí ke statutárním městům. Sněmovna beze změn schválila novelu zákona o obcích z pera Moravskoslezského kraje. Předlohu teď ještě posoudí senátoři a poté i prezident Miloš Zeman.

Starostka Třince Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec) řekla, že pro město by to byla velká prestiž. Město by podle podporovatelů změny například snáz dosáhlo na evropské dotace. Kdyby se Třinec statutárním městem nestal, mohl by ztratit dlouhodobě budovanou prestiž, stojí ve zdůvodnění návrhu.

»Nebyl bych patriotem svého kraje, kdybych tento návrh nepodpořil. Třinec si to zaslouží, je jedním z mála měst v Moravskoslezském kraji, které se opravdu pozitivně rozvíjí. Náš region je dlouhodobě postižen nezaměstnaností a Třinec, ve kterém i přibývá obyvatel, si magistrát a primátora zaslouží. Určitě mu to ekonomicky pomůže, vždyť je to i o prestiži,« řekl po hlasování ve Sněmovně našemu listu poslanec KSČM Daniel Pawlas.

Palkovská očekává, že v Senátu by návrh mohl projít bez problémů. Při poslední návštěvě prezidenta podle ní Miloš Zeman slíbil, že novelu podepíše, jakmile ji dostane. »Dozvěděla jsem se to před třemi minutami a musím říct, že jsem jásala. Jsem ještě v euforii, mám z toho obrovskou radost,« uvedla Palkovská. Dodala, že po roce příprav už je město takzvaně u cílové pásky. »Dlouhodobě má Třinec své postavení, ale scházelo mu zařazení. Už kdysi bojoval o to být okresním městem, což pak nešlo, protože okresy zanikly. Je to dlouhodobý proces. Je to otázka prestiže a na druhé straně je to možnost dalšího rozvoje města, ať jde o dotace či jiná významná rozhodnutí, která se týkají statutárních měst,« uvedla Palkovská.

Předkladatelé novely Třinec charakterizují jako jedno z regionálních center Moravskoslezského kraje. V Třinci žije kolem 36 tisíc obyvatel. Pokud senátoři novelu schválí a podepíše ji prezident, v čele města bude stát místo starosty primátor a tamní radnice se přejmenuje na magistrát. Třinec by se také mohl členit na samosprávné části, což ale zatím tamní zastupitelstvo nepředpokládá. V současnosti je v ČR 26 statutárních měst včetně Prahy.

(ku)