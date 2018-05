Ilustrační FOTO - Haló noviny

Rajko Doleček, Karel Sýs i Ester Ledecká

Sněmovna schválila návrh jmen lidí, které navrhuje prezidentu republiky na státní vyznamenání. Jsou mezi nimi i osobnosti, které navrhli poslanci KSČM – lékaři Rajko Doleček a Miloš Pešek, a také básník, dlouholetý člen naší redakce Karel Sýs.

Mezi těmi, které by poslanci rádi viděli mezi oceněnými, jsou i snowboardistka a lyžařka Ester Ledecká, fotbalový brankář Petr Čech.

Lékaře a popularizátora zdravé výživy, lékaře česko-srbského původu Rajko Dolečka, autora více než 200 odborných knih, navrhl na Řád T. G. Masaryka komunistický poslanec, člen sněmovního podvýboru pro státní vyznamenání, Leo Luzar. Není divu, oba jsou, i když Rajko Doleček už od 20. prosince 2017 není mezi námi, ze stejného, Moravskoslezského kraje. Profesor Doleček se věnoval mj. vzdělávacím cyklům zaměřeným na problematiku nadváhy, cukrovky, hormonálních poruch a stárnutí. Svou prací oslovil generace našich spoluobčanů. Byl také velkým zastáncem a propagátorem česko-srbských vztahů a velkým odpůrcem občansko-etnicko-náboženských válek v bývalých zemích Jugoslávie. Ordinoval ještě několik měsíců před svou smrtí, lékařskou praxi vykonával neuvěřitelných 67 let!

Luzara podle jeho slov potěšilo, že v nominacích k úvaze pro prezidenta Miloše Zemana jde ze Sněmovny návrh na profesora Rajko Dolečka, který bohužel loni zemřel. »Ale myslím, že všichni občané ČR vědí, o koho se jedná, a věřím, že pan prezident ocení in memoriam jeho zásluhy o rozvoj spolupráce česko-slovanské, protože Rajko Doleček byl známý nejen jako velký lékař, ale také jako velký patriot, a troufám si říci - jugoslávský hrdina,« dodal Luzar.

Mezinárodně uznávaného odborníka v oblasti imunoterapie nádorových onemocnění, profesora Miloše Peška, navrhl na vyznamenání místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Jiří Valenta. Jiří Pešek vychoval během své mnohaleté kariéry desítky odborníků v oboru pneumologie a ftizeologie, v 90. letech byl také členem mezinárodního lékařského onkologického konzilia prezidenta Václava Havla. Sněmovna postupuje jeho jméno v seznamu návrhů na udělení medaile Za zásluhy. Tu může dostat i současný přední český básník Karel Sýs, kterého na ocenění navrhl místopředseda Unie českých spisovatelů, básník a autor knížek pro děti Michal Černík, a návrh předložil Leo Luzar. Karel Sýs většinu života pracoval a pracuje jako časopisecký redaktor v různých funkcích v kulturních a literárních týdenících jako Tvorba a Kmen, v současnosti řídí literární přílohu Haló novin nazvanou Literatura – Umění – Kultura (LUK). »Samozřejmě by mě to potěšilo a bral bych to jako ocenění pro všechny levicové spisovatele,« reagoval na hlasování poslanců pro Haló noviny Sýs.

Když papír zklame…

Na nejvyšší státní vyznamenání, Řád bílého lva, poslanci navrhli mj. velitele protinacistické odbojové organizace Obrana národa Josefa Bílého, válečné letce Josefa Ocelku a Josefa Bernata…

Poslanci hlasovali po jednotlivých jménech, schvalování návrhů provázel zmatek. Místopředseda Sněmovny a předseda podvýboru Vojtěch Pikal (Piráti) zprvu vycházel z neaktuálního předběžného seznamu, jak jej projednal podvýbor. Některá jména však později doplnil na seznam organizační výbor. Jednání dolní komory kvůli tomu muselo být na žádost předsedy klubu KSČM Pavla Kováčika na deset minut přerušeno.

Prezident návrhům Sněmovny, Senátu a vlády může, ale nemusí vyhovět. Je zcela na jeho uvážení, koho ocení. Loni Zeman ocenil ze sněmovních adeptů válečného veterána Antonína Šubrta, zakladatele a ředitele Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Vladimíra Maříka, rychlobruslařku a cyklistku Martinu Sáblíkovou, pneumologa Borise Šťastného, folklorní zpěvačku Jarmilu Šulákovou, zakladatele a ředitele Hospice Svaté Anežky České v Červeném Kostelci na Náchodsku Miroslav Wajsara a ekonoma Milana Zeleného. Sněmovní seznam tentokrát čítá celkem 28 jmen.

