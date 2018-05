Ilustrační FOTO - pixabay

Kraje: Neberte nám Ukrajince

Kraje odmítají zastavení projektu, který umožňoval příchod lékařů z Ukrajiny do českých nemocnic. Podle Asociace krajů ČR (AK ČR) by to znamenalo ohrožení dostupnosti zdravotní péče.

Zastavení projektu nazvaného Ukrajina hejtmani zásadně odmítají. Kraje vyzvaly vládu a ministerstvo zdravotnictví k neprodlenému jednání o obnově projektu, který podle nich pomáhá řešit dlouhodobě komplikovanou situaci zejména v nemocnicích v okrajových oblastech republiky.

Projekt naopak kritizovala Česká lékařská komora i další profesní komory. Na jeho ukončení se stavovské komory dohodly na jednání s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO). Ukončení spolupráce se zdravotníky z Ukrajiny se sice nemá týkat zdravotních sester, kraje však přesto protestují, už jen proti tomu, že jako ze zákona zodpovědné za zajištění zdravotní péče nebyly na jednání komory s vládou přizvány.

Stavovské komory kritizovaly, že pro Ukrajince platí jiná pravidla než pro ostatní země mimo EU. Přicházející lékaři musejí splnit jazykovou a odbornou zkoušku, povinnou praxi a pracovat pod dohledem, čemuž se díky výjimce ministerstva ti ukrajinští vyhnuli.

(ste)