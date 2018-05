Hráči Realu přebrali trofej.

Real potřetí v řadě vítězem Ligy mistrů! Pomohly mu kiksy liverpoolského brankáře i »gól roku«

Finále Ligy mistrů ovládl stejně jako v posledních dvou letech Real Madrid. Liverpool na stadionu v Kyjevě porazil 3:1. Velkou zásluhu na vítězství španělského velkoklubu měl liverpoolský gólman Loris Karius. Jeho školácké chyby šance Liverpoolu srazily na minimum. Nejprve trefil při rozehrávce nohu Benzemy, od které se míč dokutálel do branky. Vyrovnání sice rychle zařídil Mané. Pak ale přišel na hřiště Gareth Bale, trenérovi Zidanovi se odvděčil dvěma góly. Nejdříve zvýšil parádní střelou přes hlavu a třetí branku mu daroval německý gólman svou druhou chybou. Real elitní evropskou soutěž ovládl potřinácté a vylepšil vlastní rekord. Vítězný hattrick naposledy získal v letech 1974 až 1976 Bayern Mnichov, ještě když se soutěž jmenovala Pohár mistrů evropských zemí.

Trenér Realu Zinedine Zidane, který nasadil do utkání totožnou sestavu jako v loňském finále, jako teprve třetí kouč v historii ovládl Ligu mistrů potřetí a navíc jako první ve třech letech po sobě. Cristiano Ronaldo vyhrál LM popáté, více titulů má jen Francisco Gento, který s Realem uspěl šestkrát. Real uspěl v devátém evropském finále za sebou.

Liverpool byl přitom od úvodních minut nebezpečnější, ačkoli u míče byl spíše soupeř. Hodně vidět byl zejména mladý pravý bek Alexander-Arnold. Ve 23. minutě vystřelil nebezpečně přes obránce, ale brankář Navas ho skvěle vychytal. Na druhé straně zahrozil jen střelou z úhlu nad Cristiano Ronaldo.

Klíčový moment přišel v 26. minutě, kdy Salah sváděl běžecký souboj s kapitánem Realu Ramosem, při kterém se zahákli za ruce. Při následném pádu se pak Ramos přes Salaha převalil a Egypťanova ruka se dostala do nepřirozené polohy. Autor 44 gólů z této sezony poté musel se slzami v očích střídat.

Ztráta hvězdy jako by hráče Liverpoolu opařila a po zbytek poločasu byl lepší Real, který se mohl dostat i do vedení. Ale Benzemův gól z dorážky nebyl uznán pro předchozí Ronaldův ofsajd.

Liverpoolu nepomohla ani přestávka. Hned po ní se míč se štěstím dostal k Iscovi, který napálil břevno. A chvíli nato předvedl obrovskou chybu brankář Karius. Po chycení míče chtěl rychle rozehrát, ale balon hodil jen do stínujícího Benzemy, od nějž se odrazil do branky. Pro francouzského střelce to byl už 56. gól v LM a na čtvrtém místě historické tabulky se dotáhl na Ruuda van Nistelrooije.

Anglický celek ale ukázal mentální sílu a dokázal rychle zareagovat. Po rohovém kopu vyhrál souboj Lovren a Mané tečí těsně před brankářem po čtyřech minutách srovnal svou desátou brankou v sezoně LM. Liverpool tak jako první tým v historii má tři desetigólové střelce v jediné sezoně LM.

Real pak poslal do hry Balea, velšská hvězda už po dvou minutách vystřihla parádní nůžky a poslala Bílý balet zpět do vedení. Bale tak zaznamenal jeden z nejhezčích gólů v historii finále Ligy mistrů.

Liverpool se ještě snažil, Mané trefil tyč, ale v 83. minutě podtrhl svůj hrůzostrašný večer Karius. Bale na něj vyslal spíše propagační střelu z dálky, ale německý gólman míč nechytil a srazil si ho do branky.

Real Madrid - FC Liverpool 3:1 (0:0)

Branky: 64. a 83. Bale, 51. Benzema - 55. Mané. Rozhodčí: Mažič - Ristič, Djurdjevič (všichni Srb.). ŽK: Mané (Liverpool). Diváci: 63 000.

Sestavy:

Real: Navas - Carvajal (37. Nacho), Varane, Ramos, Marcelo - Modrič, Casemiro, Kroos - Isco (61. Bale) - Benzema (89. Asensio), Ronaldo. Trenér: Zidane.

Liverpool: Karius - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Milner (83. Can), Henderson, Wijnaldum - Salah (30. Lallana), Firmino, Mané. Trenér: Klopp.

