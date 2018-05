REDAKČNÍ SLOUPEK

Dvě Ukrajiny

O nežádoucí reklamu ukrajinských vysokých úředníků, a vlastně současné ukrajinské vládnoucí moci, se postaral konzul Ukrajiny v Hamburku Vasyl Maruščinec. Jeho účet na sociální síti je plný antisemitských a profašistických výkřiků, výroků a fotografií. Diplomat například v roce 2013 na svém facebookovém profilu uvedl, že »Židé vyhlásili válku Německu už v březnu roku 1934«, nebo v roce 2015 napsal »Smrt antifašistům«. Jindy zase dával rovnítko mezi Židy a slova Scheisse či Dreck. Ke svým narozeninám se pochlubil fotografií »dárečku« - dortu ve tvaru knihy s nápisem Mein Kampf.

Ministr zahraničí Ukrajiny Klimkin musel zareagovat rychle, protože na incident poukázala hostitelská země, Německo, které je na jakékoli obhajování nacismu velmi citlivé. Stalo-li by se to v jiné zemi, možná by se to ani neprovalilo. »Na antisemitské výroky ukrajinského konzula se díváme se znepokojením. Taková prohlášení jsou absolutně nepřijatelná. Jasně jsme o tom informovali i ukrajinskou stranu,« uvedl v prohlášení mluvčí německého ministerstva zahraničí. A ukrajinské zamini zahájilo s konzulem, který se na fotkách prezentuje v ukrajinské vyšívané košili, disciplinární řízení. (Vsadím se, že bude povýšen.)

Incident je pro Ukrajinu nepříjemný, i když krajně pravicové a extrémně nacionalistické postoje jsou v zemi běžné a víme, jak je zbožšťován Bandera a jeho kumpáni, předělávána historie druhé světové války, přejmenovávány ulice. To všechno se děje, a EU i svět mlčí. Jenže právě toto extempore ukrajinského úředníka - jenž odkryl, jak skutečně smýšlí - odhaluje v plné nahotě dosud nekritizované vnitroukrajinské profašistické směřování.

Ale nejsou všichni Ukrajinci stejní. Ukrajinská komerční TV Inter připravila na Den vítězství 9. května pro diváky skvostný 2,5hodinový koncert nazvaný Vítězství je jedno pro všechny.

Desítky mladých umělců, zpěváků a tanečníků, kteří ztvárnili sovětské válečné písně, provedly diváky v sále i u obrazovek dějinami Velké vlastenecké války s ohledem na vývoj na ukrajinském území. Takže nechyběla ani Mladá garda či fašisty vypálené ukrajinské obce… Jestliže srpy a kladiva jsou na Ukrajině na indexu, tak rudé hvězdy byly v pořadu využity bohatě. Dramaturgie si zaslouží absolutorium. Vždyť dvojice sympatických průvodců mj. připomněla, že proti německému fašismu bojovali vojáci mnoha národností Sovětského svazu, a pak v sále odměnili květinami veterány z Estonska, Litvy, Ázerbájdžánu, Gruzie, Běloruska, Ruska… Ti ve válce bojovali jako děti či náctiletí.

»Osm milionů Ukrajinců zahynulo pod rukama fašistických okupantů, to je naše historie, naše genetická výbava. A proto dnes nemůžeme dovolit, aby se ulice našich měst nazývaly jmény zločinců a jejich portréty byly beztrestně nošeny při ohňových pochodech po našem hlavním městě, kde je každý metr zalit krví našich předků.« Takto se tvůrci koncertu zřetelně vyslovili k domácí situaci, kterou vytvářejí ostudy typu Maruščince. Doufejme jen, že televizi Inter nerozmlátí náckové. Nad obsahem koncertu se živě diskutuje v hlavních ukrajinských médiích.

Monika HOŘENÍ